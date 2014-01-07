برخورد غیر حکیمانه با تهاجم فرهنگی موجب تضعیف جبهه خودی و استقبال از تهاجم می شود

دکترمحمدعلی آذرشب عضو کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد اینکه با توجه به سخنان مقام معظم رهبری برخورد حکیمانه و تلاش مبتکرانه با مقوله تهاجم فرهنگی، باید ها و نبایدهای بحث فیلترینگ چیست به خبرنگار مهر گفت:مسئله تهاجم فرهنگی بسیار حساس است باید همانطور که رهبری فرمودند باید با حکمت با آن برخورد کرد. زیرا چنانچه با آن حکیمانه برخورد نکنیم ممکن است به عکس العملهایی منجر شود.

وی افزود: فیلترینگ هم باید توسط افراد حکیم و دانا و عالم به حقایق امور و آشنا با واقعیات و روانشناسی و جامعه شناسی گذاشته شود. اینها می توانند تنها معیار فیلترینگ را تعیین کنند و بر اساس آن عمل کنند. الان یک مقدار در فیلترینگ زیاده روی می شود یعنی خود بنده خیلی از سایت های ادبی مفید که می روم می بینم که فیلتر شده اند. احتمالاً یا معیار دقیقی برای فیلتر کردن وجود ندارد یا ابزارهای فنی برای از بین بردن و حک کردن یک سایت باعث فیلتر شدن سایت های دیگری می شود.یعنی ممکن است مسائل فنی، سایت های واقعاً مفید از نظر علمی، فکری، فرهنگی و ادبی را فیلتر کرده باشد.

این استاد دانشگاه تهران تصریح کرد: باید افرادی هم از نظر فنی هم از نظر روانشناسی و جامعه شناسی و هم از نظر آگاهی با فیلتر شدن سایت ها و پشت پرده سایت ها آشنا به این امور باشند که معیار دقیقی برای فیلتر کردن داشته باشند. البته فیلترینگ چیزی نیست که مخصوص ایران باشد همه دنیا حتی غربی ها فیلترینگ رابرای یکسری ملاحظات کاری سیاسی یا اخلاقی اعمال می کنند.یک خط قرمزهایی دارند. از این خطوط وقتی خارج شوند فیلتر می شوند.

وی یادآور شد:اینطور نیست که هرکسی در جامعه ای خواست یک اظهار نظری بکند می توانداظهار نظرش را ارائه کند. برخورد با تهاجم فرهنگی باید حکیمانه باشد یعنی کلیه اموررا بایددر نظر گرفت اعم از جامعه شناسی، روانشناسی، فنی، هنری و آن افرادی که پشت خط فیلترینگ هستند باید بر اساس این معیارها عمل کنند.

آذرشب در مورد اینکه گر بخواهیم فیلترینگ را یک نوع برخورد با تهاجم فرهنگی بدانیم آسیب شناسی این نوع برخورد چه نکاتی را یادآوری می کند؟ گفت:آسیب هایش این است که اگر حکیمانه برخورد نشود عکس العمل هایی را ایجاد می کند. به این معنا که دنبال راه هایی برای فیلتر شکنی می روند و راه های فیلتر شکن اینطور است که آن کسانی هم که می خواهند تهاجم فرهنگی نسبت به این مملکت داشته باشند. اینطور نیست که وقتی فیلتر کنیم دست روی دست خواهند گذاشت آنها هم فیلترشکن های متعددی ارائه می دهند. یعنی به جای اینکه ما جبهه خودمان را برای مقابله با آنها تقویت و قوی کنیم جبهه مان برای استقبال از آنها می رود و ضعیف می شود.

عضو کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره اینکه مواجهه تهاجمی اما حکیمانه، با مقوله تهاجم فرهنگی چیست؟ هم عنوان کرد: تقویت بنیه داخلی مان و آگاهی دادن و اطلاع دقیق دادن و شفاف بودن و کسب اعتماد کاربران نسبت به گفتمان ما خیلی مهم است. برای اینکه با حرف های آنها مقابله کنیم به عبارت دیگر کاربراحساس نکندکه اگر به سمت ما بیاید حرفها شفاف و واضح نیست و اگر به سمت آنها برود حرفها شفاف و واضح است و همه چیز آنجا گفته می شود.

وی افزود: مسئله شفافیت و جلب اعتماد کاربران بسیار مهم و ضروری برای مقابله با تهاجم فرهنگی است.

این استاد دانشگاه تهران درمورد اینکه در مورد اینکه چرا نباید در قبال تهاجم فرهنگی موضع دفاعی صرف داشت؟ یادآور شد:به هر حال هجوم از دفاع بهتر است دفاع یک نوع انفعال و عکس العمل است ولی هجوم فعل و تصمیم گیری و برنامه ریزی است نه بر اساس عکس العمل است. همیشه درانواع جنگ ها تهاجم از دفاع بهتر است زیرا تهاجم عمل است و دفاع عکس العمل.

این استاد دانشگاه تهران در مورد اینکه دیر فهمیدن و دیر جنبیدن در مقابل پدیده های فرهنگی مهاجم چه خسارت هایی را در پی دارد؟عنوان کرد:مسلم است که اگر دیر بجنبیم ممکن است کار به جایی برسد که دیگر قابل جبران نباشد. اگر در این مقابله سهل انگاری کنیم افراد معتاد می شوند و می روند به سویی که دیگر قابل برگشت نیست. این ضرر و زیان زیادی خواهد داشت و به عبارت دیگر به استقبال از تهاجم فرهنگی دشمن می رویم.