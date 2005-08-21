شناسايي 30 بيمار مبتلا به وبا در گيلان

به گزارش خبرگزاري مهر ، به منظور بررسي آخرين اقدامات انجام شده پيرامون بازسازي خسارات ناشي از بارش برف سنگين سال گذشته و شيوع بيماري وبا، جلسه ستاد حوادث و سوانح غير مترقبه استان به رياست استاندار گيلان تشكيل شد.

بنابرهمين گزارش ، مبلغ 35 ميليارد ريال اعتبار براي پيشگيري و مقابله با وقوع بحرانهاي طبيعي در استان گيلان و تجهيز دستگاههاي اجرايي ، امدادي و پشتيباني اختصاص يافت.

در اين جلسه استاندار گيلان ، تسريع در اجراي بازسازي پروژه هاي زيربنايي و پرداخت تسهيلات به آسيب ديدگان بخشهاي كشاورزي و مسكن را مورد تاكيد قرار داده و از مسئولان ذيربط تلاش و جديت بيشتر در رفع مشكلات اين بخشها را خواستار شد.

بر اساس اين گزارش ، اعتبارات برف به ميزان 17230ميليون ريال بين دستگاههاي اجرايي از جمله برق منطقه اي ، تربيت بدني ، آب منطقه اي ، آسايشگاه معلولين لاهيجان ، سازمان اقتصاد و دارايي ، بازسازي ايستگاه تحقيقاتي شيلات، ساماندهي رودخانه پيربازار ، بيمارستان حضرت رسول اكرم(ص) ، ساختمان بخشداري خورگام ، سالنهاي ورزشي و غيره تصميات لازم اتخاذ گرديد.

همچنين در پايان اين جلسه نماينده دانشگاه علوم پزشكي استان گيلان با اشاره به شيوع وبا در كشور ، گفت: تاكنون 30 مورد ابتلا به بيماري وبا در سطح استان شناسايي شده كه در بيمارستانها بستري و تحت درمان قرار دارند ، اما هيچگونه گزارش مرگ و مير نداشته ايم .

دكتر محمدي در ادامه گفت: آب اكثر چاههاي خانگي آلوده بود و اين در حالي است كه آب شرب شهرها و روستاها سالم هستند و جاي هيچگونه نگراني وجود ندارد.

وي با تاكيد برعدم مصرف انواع سبزيجات ، اعلام نمود كه تا پايان مهرماه بايد در مصرف اينگونه اقلام احتياط لازم را رعايت كرد.