تمدید مهلت ثبت نام در پردیس ارس دانشگاه تهران

به گزارش خبرنگار مهر، پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران برای نیمسال دوم سال تحصیلی جاری اقدام به پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد می کند.

دانش آموختگان کارشناسی تمام رشته ها می توانند برای رشته مورد علاقه خود داوطلب شوند؛ داوطلبانی که در رشته غير مرتبط با رشته کارشناسی خود پذيرفته شوند لازم است دروس کمبود و پيش نياز لازم را مطابق آئين نامه مربوط، اخذ کرده و بگذرانند.

تعداد واحد های درسی با احتساب واحدهای پايان نامه برای تمام رشته های تحصيلی به استثنای رشته های مديريت MBA برابر 99 واحد و برای رشته های مديريت MBA برابر 85 واحد است. واحدهای جبرانی، کمبود و تقويتی زبان انگليسی که ممکن است برای تمام يا گروهی از دانشجويان منظور شود، اضافه بر واحد های مذکور خواهد بود.

مدارک معادل کارشناسی و يا عناوين مشابه، برای ورود به اين دوره ها قابل قبول نيست.

اعلام رشته به معنی برگزاری حتمی دوره نيست و چنانچه به دليل عدم تکميل ظرفيت يا هر دليل ديگر، برای رشته خاصی اعلام نتيجه نشود، وجه ثبت نام اوليه به متقاضيان آن رشته عودت داده خواهد شد. براي ثبت نام فقط امكان انتخاب سه رشته وجود دارد و به انتخابهاي بيشتر ترتيب اثر داده نخواهد شد.

پردیس ارس در رشته های حقوق عمومی، علوم سیاسی، روانشناسی بالینی، آموزش زبان انگلیسی، طراحی شهری، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی آمایش سرزمین، علوم اقتصادی، مهندسی معماری، مهندسی عمران - محیط زیست و برخی رشته های دیگر، دانشجو می پذیرد.

معاونت آموزشی دانشگاه تهران زمان ثبت نام در پذیرش این مقطع را تا 23 دی ماه تمدید کرد.