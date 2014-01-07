سعید مهدیون در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مجوزهای فعالیت برخی اپراتورهای فضای مجازی که در سال گذشته از سوی رئیس مرکز ملی فضای مجازی صادر شده بود اظهار داشت: هم اکنون این مجوزها در حال بررسی است و به طور حتم در مورد آن بازنگری صورت می گیرد تا با سیاستهای کلی فعلی مرکز ملی فضای مجازی تطبیق داده شود.

معاون تنظیم مقررات مركز ملی فضای مجازی با بیان اینکه این معاونت قرار نیست در حوزه تخصصی رگولاتوری وارد شود، ادامه داد: تنظیم مقررات لایه های بالاتر و تقسیم کار در سطح ملی و نظارت بر مقررات عمومی برای اجرای دستگاههای مرتبط از جمله وظایف در حیطه اختیار معاونت تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی است.

وی با تاکید براینکه فعالیتهای این معاونت تداخلی با فعالیتهای رگولاتوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نخواهد داشت، گفت: ما به هیچ وجه در صدور مجوز فعالیت برای اپراتورها ورود نمی کنیم و این وظیفه را برعهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات می دانیم.

مهدیون خاطرنشان کرد: از دیدگاه ما، رگولاتوری وزارت ارتباطات در حوزه تخصص خود کار می کند و صدور مجوز فعالیت وظیفه دستگاههای تخصصی است و در حوزه کاری معاونت تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی این جزئیات دیده نشده است.

وی با بیان اینکه پیش از این از سوی این مرکز مجوزهایی برای فعالیت در فضای مجازی برای چند اپراتور صادر شده است، گفت: در حال بازنگری این مجوزهای فعالیت هستیم تا با سیاستهای کلی فعلی تطبیق داده شود.

معاون مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: ایجاد هماهنگی میان دستگاههای مرتبط ملی فضای مجازی، از جمله برنامه های مدنظر این مرکز ملی است.

به گزارش مهر، سال گذشته مجوز فعالیت برای اپراتور سلامت مجازی "برکت تل" توسط مهدی اخوان بهابادی رئیس سابق مرکز ملی فضای مجازی و دبیر شورایعالی فضای مجازی صادر شد.