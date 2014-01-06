آب درمانی دکان است/ مردم در کلاسهای ورزشی دچار کمر درد می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر اسماعیل ابراهیمی روز دوشنبه در نشست خبری دومین سمینار تازه های الکتروتراپی که قرار است از 19 تا 20 دی ماه جاری در هتل المپیک برگزار شود، اظهارداشت: متاسفانه مردم نمی دانند که وزن بدن در آب تا یک سوم کم می شود و عضلات بعد از اینکه از آب بیرون می آیند شل شده و آسیب می بیند.

وی با بیان این مطلب که صدمه زایی بعد از آب درمانی بیشتر می شود، گفت: استفاده غلط، غیرتخصصی و نابجا در حوزه فیزیوتراپی در ایران، باعث آسیب مردم شده است.

ابراهیمی با عنوان این مطلب که دو سوم ضایعات ورزشی ناشی از اشتباه کسانی است که ورزشها را به مردم یاد می دهند، افزود: عمده افرادی که از تردمیل استفاده می کنند، داغون هستند.

رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران با اشاره به استفاده بی رویه ترد میل در نزد مردم، اظهارداشت: همه بیماران کمر دردی و زانو دردی، از تردمیل استفاده کرده اند.

وی با بیان این مطلب که تردمیل فشار زیادی به مفاصل زانو و کمر وارد می کند، گفت: استفاده از این قبیل وسایل باید با نظارت یک فرد متخصص و آگاه به فیزیوتراپی انجام شود.

ایراهیمی در ادامه از برنامه های صبحگاهی تلویزیون برای انجام ورزشهای کششی به شدت انتقاد کرد و افزود: کسانی که در 2 ساعت اول صبح تمرینات کششی انجام می دهند، تا 300 درصد دچار صدمات دیسک کمر شده و 80 درصد، بافت های نرم بدن آسیب می بیند.

وی گفت: انجام ورزشهایی مثل ایروبیک تا زمانی که فرد بیمار نباشد، قابل انجام است. اما در تلویزیون، ورزشهایی توسط مربی به مردم نشان داده می شود که آن فرد مجوز انجام چنین حرکاتهاییی ندارد و به سلامت مردم آسیب می زند.

در ادامه این نشست دکتر جواد صراف زاده دبیر علمی دومین سمینار تازه های الکتروتراپی نیز با عنوان این مطلب که 15 تا 20 درصد کمردردها مزمن می شود، گفت: درصد بالایی از افرادی که به کلاسهای ورزشی می روند، با کمردردهای شدید به ما مراجعه می کنند.

عضو هیئت رئیسه انجمن فیزیوتراپی ایران با انتقاد از اینکه مربی کلاس ورزشی برای همه یک فرمول ارائه می دهد، افزود: چون افراد در این کلاسها معاینه نمی شوند، در نتیجه نمی توان همه را یک جور تمرین داد. چون احتمال دارد برخی از آنها سابقه ای از کمر درد و... داشته باشند.

صراف زاده با عنوان این مطلب که استفاده از دستگاه رفع چین و چروک در منزل جواب نمی دهد، تاکید کرد: استفاده از این دستگاهها باید زیر نظر فرد متخصص انجام شود.