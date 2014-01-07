تولیدات فرهنگی باید مبتنی بر برنامه ریزی جامع و نیازسنجی باشد/ نداشتن پیام برای رسانه یعنی پوچ گرایی

دکتر مصطفی عباسی مقدم، عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تهاجم فرهنگی و نقش فرهنگیان در مبارزه با آن گفت: یکی از دغدغه های عناصر و دلسوزان فرهنگی جامعه این است که علی رغم هجمه وسیع و تهاجم فرهنگی گسترده ای که علیه آرمانها و اندیشه ها و آموزه های دینی ما وجود دارد کارهای درخوری صورت نمی گیرد.

وی افزود: ما باید از همه امکانات معنوی، تاریخی، فکری، اندیشه ای و نیروی جوان و مستعد خود برای مقابله با تهاجم فرهنگی همه جانبه با دشمنان و مخالفان استفاده کنیم، اما متأسفانه استفاده و بهره برداری جدی از امکانات و شرایط خود را نداریم و این منجر به وادادن صحنه به فعالان فرهنگی جهانی، فعالانی که در عرصه فرهنگ، رسانه و اندیشه و فکر دارند و تلاش می کنند و برای ما محصولاتی را تولید می کنند، می شود که چه بسا برای جامعه و ذائقه دینی و ملی ما چندان مفید نیست.

این کارشناس فرهنگی با اشاره به اینکه به طور خاص می خواهم بگویم در صحنه فرهنگی داخل، در سینما، تلویزیون، رادیو، رسانه های مختلف؛ در حوزه کتاب، نشریات و مجلات و روزنامه ها تولید فرهنگی داریم اما بیشتر اوقات غافلیم که این تولید باید مبتنی بر برنامه ریزی جامع و نیازسنجی باشد، اظهارداشت: باید نیازها و شرایط نو به نو و نوپدید اقشار مختلف جامعه در تولید فرهنگی در نظر گرفته شود. اکنون فیلم سینمایی بدون هدف و صرفا به عنوان یک کار تجاری و اقتصادی ساخته می شود. سریالهای تلویزیونی ساخته می شود که در بسیاری از موارد هدفهای روشنی ندارد و حتی کارگردانی به صراحت می گوید از ساخت این سریال هدف خاصی را دنبال نکردم و پیام خاصی ندارم، پیام من سرگرمی است.

وی تأکید کرد: امروزه در این شرایط حساس و با وجود همه تلاشهایی که شبکه های ماهواره ای و غیرماهواره ای غربی برای هجوم و از بین بردن آموزه های اصیل دینی و ملی دارند و سعی می کنند که ما را طبق آمال و آرزوهای خود بسازند، مگر می شود در این شرایط تولید فرهنگی اما بدون هدف و پیام داشته باشیم. ما باید براساس پیامهایی که لازم تر و ضروری تر است روشها و تولیدات خود را استوار کنیم. مایه تأسف است که برخی از دست اندرکاران و تولیدکنندگان و تهیه کنندگان خوراک فرهنگی کشور در این زمینه بی دقت هستند و یا مدیران رده بالا هم توجه لازم را به این مطلب ندارند.

وی با اشاره به اینکه به خصوص روی سخنم با صدا و سیماست که باید اتاق فکر و استراتژیست داشته باشد، گفت: تا استراتژیها و راهبردهای مشخصی در عرصه های اجتماعی، دینی، فرهنگی و .. تدوین کنند و براساس آن برنامه سازی انجام شود و ساخت فیلم و سریال صورت گیرد تا این گونه با آزمون و خطا با فرهنگ مردم بازی نکنند. اتفاقا نداشتن پیام، خود بالاترین پیامها را دارد منتها پیامش منفی است. نداشتن پیام برای یک رسانه یعنی سکولاریسم، پوچ گرایی، حرکت به سوی تفکر لائیک.

عباسی مقدم با بیان اینکه به شدت نیازمند این امر هستیم که اندیشه های دینی و معارفی که به صورت خالص در کتابها و منابع ما هست به زبان روز با استفاده از تکنیکها و تکنولوژی هنری به عمق جان مردم منتقل شود، گفت: این اتفاق می تواند از طریق ادبیات، سرگرمی های آموزنده و حتی برنامه های متنوع و جذاب مثل طنز، بازی، مسابقه و از طریق روشهای مختلف صورت گیرد تا پیام عالی و ناب خود را که پیام دین و قرآن و خداوند است به جامعه منتقل کنیم. علاوه بر این نسبت به سایر جوامع و انسانهایی که تشنه معارف دین و ناب انسانی و الهی هستند مسئولیت داریم که سنبل این معارف ناب، قرآن و حدیث و سیره پیامبر(ص) و ائمه(ع) است. پس باید عزم جدی در میان رسانه های ما وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه مدیران و هم تهیه کنندگان و دست اندرکاران و کارگردانان و تولیدکنندگان و برنامه سازان و نویسندگان عزم جدی داشته باشند، بیان کرد: تا براساس هدفها و نیازها و شرایط موجود و ذائقه ای که مردم ما دارند دست به تولید فرهنگی بزنند و از بی برنامگی و بی هدفی و بی پیامی دور شوند. این کار مأموریت بزرگی است که اکنون باید به دنبال انجام آن باشیم.