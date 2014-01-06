38 کیلوگرم مواد مخدر در قزوین کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا میرحیدری در این باره اظهارداشت: ماموران اداره عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین پس از اطلاع از تهیه و فروش مواد مخدر از سوی یکی از قاچاقچیان سابقه‌دار این استان موضوع را بررسی و در دستور کار خود قرار دادند.



وی افزود: این ماموران در اقدامی اطلاعاتی از موعد ورود مواد مخدر از سوی متهم از یکی از استان‌های همجوار مطلع و وی را تحت تعقیب پلیسی قرار دادند.



فرمانده انتظامی استان قزوین بیان کرد: در این اقدام، متهم هنگام ورود مواد مخدر با یک دستگاه سواری پژو 405 حوالی شهرک محمدیه شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.



میرحیدری ادامه داد: در بازرسی از خودرو مقدار 38 کیلو و 500 گرم تریاک جاسازی شده و یک دستگاه ترازوی دیجیتالی کشف و ضبط شد.



دستگیری سارقان 700 رأس دام در بویین زهرا



فرمانده انتظامی شهرستان بویین زهرا، از دستگیری باند هشت نفره 700 رأس دام در این شهرستان خبر داد.



رسول حسین‌آبادی در این باره اظهارداشت: به دنبال شکایت یکی از شهروندان مبنی بر سرقت 50 رأس گوسفند از دامداری وی در یکی از روستاهای اطراف شهرستان بویین زهرا، این موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.



وی افزود: با تلاش ماموران انتظامی شهرستان بویین زهرا یکی از سارقان حرفه‌ای شناسایی و دستگیر شده که متهم در بازجویی، هفت همدست خود را نیز به پلیس معرفی کرد.



فرمانده انتظامی شهرستان بویین زهرا تصریح کرد: در این اقدام تمام افراد این باند هشت نفره دستگیر شدند.



حسین‌آبادی بیان کرد: دستگیر شدگان تاکنون به ارتکاب 30 فقره سرقت احشام شامل 726 رأس دام در استان قزوین و شهرستان نظرآباد معترف شده‌اند.