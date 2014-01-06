به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر کاراندیش مروستی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اعلام این مطلب گفت: مجموعه یادشده شامل فضای سبز، سالن‌های کنفرانس و نمایشگاه و مجموعه پذیرایی است که در منطقه دروس شهر تهران واقع شده است.

وی افزود: اداره‌کل پشتیبانی و خدمات فنی با صدور کارت برای هنرمندان رشته‌های مختلف اعم از سینما، تئاتر، موسیقی، هنرهای تجسمی، نویسندگان، خبرنگاران، روزنامه‌نگاران و پرسنل وزارتخانه زمینه استفاده از این فضا را مهیا خواهد کرد.

معاون توسعه و مدیریت و منابع انسانی وزارت ارشاد در پایان گفت: راه‌اندازی باشگاه اصحاب فرهنگ و هنر برای اولین بار در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدامی مناسب در راستای فراهم کردن محیطی شایسته و در خور، جهت نمایش و عرضه تولیدات فرهنگی - هنری، جلسات تخصصی و نشست‌های صمیمانه آنان است.