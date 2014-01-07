اینترپل: کتیبه مسجد جامع یزد جزء چند سرقت بزرگ آثار هنری سال 2011

به گزارش خبرنگار مهر، پلیس اینترپل این کتیبه را جزو سرقتهای مهم سال 2011 قلمداد کرده است که روی ديوار شمالي و نزديك به صحن هشتي شرقي مسجد جامع یزد قرار داشت و نامش «كتيبه 14 معصوم» بود.

کتیبه چهارده معصوم یزد

شگفتی دزدی این کتیبه که دیماه سال 88 انجام شده در این است که چگونه دو دزد جوان توانسته اند از مسجد جامع شهر كه قلب تپنده شهر بوده است و امروزه بيش از 20 دوربين در آن قرار دارد و در نزدیکی پايگاه ميراث فرهنگي شهر تاريخي يزد است، با آسودگی خیال کتیبه ارزشمند آن را بدزدند.

جای خالی کتیبه

كتيبه چهارده معصوم و يا دوازده امام واقع در هشتي مسجد جامع كبير يزد از جنس مرمر سفيد و متعلق به سال 777 هجری قمری برابر 754 هجری شمسی است. ارزش اين كتيبه به گفته يكی از كارشناسان ميراث فرهنگي، بيش از 10 ميليون دلار برآورد شده است.

پوستری که توسط اینترپل منتشر شده

نوشته روی كتيبه، صلوات كبير و درود بر چهارده معصوم است اما درباره شيوه نگارگري، چيستي دايره ها و شمار آنها كه 24 تا هستند، منبعی وجود ندارد.

پلیس اینترپل اعلام کرده که پرونده این اثر تاریخی باز است و هر نوع اطلاعاتی درباره این کتیبه را پذیرفته و بررسی خواهد کرد.