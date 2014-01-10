احمد ایرانی خواه کارگردان نمایش "گلوله جادویی" درباره آماده سازی این اثر نمایشی برای حضور در بخش چشم انداز سی و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به خبرنگار مهر گفت: نمایش "گلوله جادویی" نوشته ملیحه مرادی‌جعفری است و مضمونی درباره تاثیر رسانه بر اقشار مختلف مردم دارد. در حال حاضر تمرین های فشرده این اثر نمایشی برای حضور در جشنواره ادامه دارد.

وی ادامه داد: چون این نمایش از پنج اپیزود مختلف تشکیل شده هر اپیزود را با بازیگران در مکان های مختلفی چون اداره تئاتر، تئاتر شهر و تالار مولوی تمرین می کنیم. موضوع رابط بین این اپیزودها، رسانه است که در این نمایش پخش مراسم ازدواج کیت و پرنس ویلیام در هر اپیزود باعث بروز حوادثی می‌شود. در واقع چون این مراسم از شبکه‌های تلویزیونی مختلفی به صورت زنده پخش شد به عنوان یک نشانه از تاثیر رسانه مورد توجه قرار گرفته است. قرار نیست در این اثر نمایشی این ازدواج پررنگ شود بلکه هدف ما تاثیر مثبت و منفی است که رسانه می تواند بر آدم ها بگذارد.

ایرانی‌خواه متذکر شد: تا کنون چهار اپیزود نمایش برای اجرا آماده شده است اما با شرایط و امکاناتی که وجود دارد و اینکه مدت زمان نمایش طولانی‌تر از حد معمول می‌شود امکان دارد از اجرای اپیزود پایانی نمایش که "شیشه بی ترک" نام دارد صرف نظر کنیم. در این اپیزود که هوشنگ قوانلو و محبوبه بیات بازیگران آن هستند زندگی یک زوج قاجاری به تصویر کشیده می شود که 50 سال است با یکدیگر بدون هیچ احساسی زیر یک سقف زندگی می کنند اما با دیدن مراسم عروسی کیت میدلتون و پرنس ویلیام روح تازه ای به زندگی شان دمیده می شود.

کارگردان "آوا" یادآور شد: هر اپیزود "گلوله جادویی" نامی جداگانه دارد. "موی گربه"، "کلاس خصوصی"، "دارکوب‌ها"، "پری گک" و "شیشه بی‌ترک" نام اپیزودهای نمایش هستند. نویسنده در هر اپیزود تلاش کرده با شکل‌های مختلف زبانی بازی کند به همین سبب سبک نوشتاری هر اپیزود متفاوت از بقیه است. به عنوان نمونه در اپیزود "پری گک" که اقتباسی از یک داستان کوتاه افغانی است دیالوگ ها ترجمه شده و بازیگران با زبان افغانی با هم صحبت می کنند.

وی درباره پرداخت کمک هزینه و ساخت دکور نمایش توضیح داد: هزینه تولید این نمایش بسیار زیاد است که تا امروز همه هزینه ها به صورت شخصی پرداخت شده است. اولین قسط کمک هزینه ای که به ما پرداخت کرده اند 3 میلیون تومان بوده که فقط خرج خرید پارچه برای لباس‌های نمایش شده است بنابراین هنوز نتوانستم دکور نمایش را بسازم.

این کارگردان در پایان صحبت‌هایش عنوان کرد: چون این اثر یک نمایش مولتی مدیا است و همزمان باید تصاویری را در صحنه به شکل زنده نمایش دهیم تا تاثیرات رسانه به شکل درستی بررسی شود به دوربین و تجهیزات خاصی احتیاج داریم که متاسفانه هنوز نتوانستیم آنها را در اختیار داشته باشیم.

در این نمایش 130 دقیقه‌ای شیوا اردویی، رها خدایاری، پریناز لطف‌الهی، هادی دیباجی، پریناز پیرکاری، ملیحه کیابندرسری و اکبر مولایی، نادر فلاح، سیروان تخت فیروزه، نادر گرجی به عنوان بازیگر ایفای نقش می‌کنند.

امیر رضازاده طراح صحنه، پریندخت عابدین نژاد طراح لباس، عباس محمدی آهنگساز، بهزاد جاودان‌فرد طراح حرکات موزون و عرفان چوخیده دستیار کارگردان این اثر نمایشی هستند.

ایرانی‌خواه کارگردانی آثاری چون "ارغوان"، "تب تربت"، "آوا"، "مراسمی برای یك دوست"، "خورشید گمنام"، "راز ماهی طلایی آکواریوم آقای ژان" و... را بر عهده داشته است.