کوروش زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بیش از 2 ماه است که فعالیت دفتر تئاتر "بچه‌های مسجد" حوزه هنری آغاز شده است، گفت: در این مدت کارهای خوب بسیاری انجام شده که اولین حرکت آن اجرای نمایش "معمای مطربان پریشان" در تالار اندیشه حوزه هنری بود که خوشبختانه با استقبال خوبی از سوی مخاطبان نیز مواجه شد.

وی درباره فعالیت‌های دفتر تئاتر "بچه‌های مسجد" گفت: چندی پیش با مسوولان واحد نمایش حوزه هنری استان های مختلف کشور جلسه ای را در تهران برگزار کردیم که خوشبختانه با صحبت‌ها و تبادل نظری که صورت گرفت هم اکنون تمامی واحدهای نمایشی استان‌ها برای تشکیل دفتر تئاتر "بچه‌های مسجد" فعال شدند که بر این اساس هنرمندان فعال در این عرصه شناسایی و به مرکز برای ادامه فعالیتهای دفتر مرکزی متصل خواهند شد.

این بازیگر و کارگردان تئاتر در ادامه صحبتهای خود با بیان اینکه هفته آینده جلسه ای با حضور مسولان حوزه هنری استانها پیرامون نحوه فعالیت‌های همکاران واحد نمایش حوزه هنری برگزار خواهد شد، تصریح کرد: خوشبختانه با رویکرد مثبت مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری و استقبالی که مسوولان حوزه هنری استان‌ها از تشکیل دفتر تئاتر بچه های مسجد داشتند شرایط خوبی پیش آمده که محمل و بستر لازم برای هنرمندان جوان با تفکر مسجدی پدید آید و این عزیزان با فراگیری بهتر هنرهای نمایشی افرادی باشند که همگی می توانند وارد سطوح حرفه ای حوزه تئاتر شوند.

زارعی تاکید کرد: تربیت هنرمندان جوان با دیدگاه مسجدی در حوزه هنری با هدف پیوستن این هنرمندان به جرگه حرفه ای ها با پیوند و تفکر مسجد یکی از اهداف عالی ما در چارت کاری است که امیدواریم در آینده ای نزدیک با برگزاری کارگاه‌های آموزشی و بهتر شدن وضعیت بودجه بتوانیم به این اهداف ارزشمند دست پیدا کنیم.

مدیر دفتر تئاتر بچه های مسجد در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: برگزاری اولین همایش سراسری تئاتر بچه های مسجد در دوره کاری جدید و احیای جشنواره تئاتر بچه های مسجد یکی از مهم ترین کارهای ما در آینده است ضمن اینکه طبق تصمیم گیری های ابتدایی که انجام گرفته بنا داریم سری جدید جشنواره های تئاتر مسجد را این بار خارج از تهران و هر بار به میزبانی یک استان برگزار کنیم که این دیدگاه به طور حتم اتفاقات خوبی را در این عرصه رقم خواهد زد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: غیر از فعالیت‌هایی که به آن اشاره کردم هم اکنون مشغول شناسایی گروه‌های تئاتر مساجد زیر نظر کانون های عالی فرهنگی هنری مساجد سراسر کشور و همچنین گروه‌های مستقلی هستیم که بتوانیم با برگزاری رپرتواری نمایشی از آثار این گروه‌های حرکت فراگیر و تاثیرگذاری را در عرصه فعالیت‌های تئاتری آغاز کنیم.