  1. حوزه و دانشگاه
۱۷ دی ۱۳۹۲، ۹:۰۲

به دانشگاهها ابلاغ شد

ابتکار وزارت علوم برای بهینه سازی مصرف انرژی

ابتکار وزارت علوم برای بهینه سازی مصرف انرژی

وزارت علوم به منظور استفاده از انرژی های تجدید پذیر و بهینه سازی مصرف انرژی دست به یک ابتکار زد.

به گزارش خبرنگار مهر، به منظور توسعه فناوريهاي نوين و بهينه سازي مصرف انرژي و با در نظر گرفتن اهداف تصريح شده در قانون اساسي و سند چشم انداز بيست ساله و برنامه هاي پنج ساله توسعه (چهارم و پنجم)، اداره كل طرحهاي عمراني وزارت علوم اعلام کرد که برنامه ريزي لازم را جهت معرفي دستگاههاي اجرايي پيشرو در اين زمينه، تهيه بسته آموزشي و برگزاري دوره ها، كارگاهها و سمينارهاي تخصصي با همكاري پژوهشگران برجسته و عقد قرارداد با ساير دانشگاهها و مراكز پژوهشي، انجام می دهد.

این وزارتخانه از دانشگاهها و مراکز پژوهشی خواسته تا گزارش جامعي از اقدامات و پروژه هاي اجرايي و تحقيقاتي انجام شده در زمینه انرژی های تجدید پذیر (انرژی خورشیدی، باد، زمین گرمایی و ...) و کاربرد فنآوری های نوین (CHP ،CCHP و ...) را به همراه لوح فشرده حداكثر تا 18 دی ماه به اداره کل نظارت بر طرح های عمرانی وزارت علوم ارسال کنند.

کد مطلب 2209093

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