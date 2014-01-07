ابتکار وزارت علوم برای بهینه سازی مصرف انرژی

به گزارش خبرنگار مهر، به منظور توسعه فناوريهاي نوين و بهينه سازي مصرف انرژي و با در نظر گرفتن اهداف تصريح شده در قانون اساسي و سند چشم انداز بيست ساله و برنامه هاي پنج ساله توسعه (چهارم و پنجم)، اداره كل طرحهاي عمراني وزارت علوم اعلام کرد که برنامه ريزي لازم را جهت معرفي دستگاههاي اجرايي پيشرو در اين زمينه، تهيه بسته آموزشي و برگزاري دوره ها، كارگاهها و سمينارهاي تخصصي با همكاري پژوهشگران برجسته و عقد قرارداد با ساير دانشگاهها و مراكز پژوهشي، انجام می دهد.

این وزارتخانه از دانشگاهها و مراکز پژوهشی خواسته تا گزارش جامعي از اقدامات و پروژه هاي اجرايي و تحقيقاتي انجام شده در زمینه انرژی های تجدید پذیر (انرژی خورشیدی، باد، زمین گرمایی و ...) و کاربرد فنآوری های نوین (CHP ،CCHP و ...) را به همراه لوح فشرده حداكثر تا 18 دی ماه به اداره کل نظارت بر طرح های عمرانی وزارت علوم ارسال کنند.