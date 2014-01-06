حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: من تیم نوجوانان را با 18 بازیکن تحویل گرفتم و 9 نفر را خط زدم و 9 نفر را نگه داشتم . البته در حال حاضر 10 وزنه‌بردار در اردو حضور دارند. نفرات سال گذشته تیم بهتر بودند اما به دلیل شرایط سنی، آنها را از دست دادیم. این نفرات همگی جدیدند و من باید اعتراف کنم که شرایط تیم ما از شرایط معمولی هم پایین‎تر است با این حال من خودم به دنبال پشتوانه‌سازی برای آینده هستم.

رقابتهای وزنه برداری نونهالان در کشور برگزار نمی شود و این موضوع به نظر توکلی باعث شده که تیم وزنه برداری نوجوانان ضعیف بماند.

وی در این خصوص اظهار داشت: ببینید پیش از این رقابتهای نونهالان برگزار می‌شد اما به دلیل بحث بودجه، این رقابتها تعطیل شده و برگزار نمی‌شود. فدراسیون به اندازه پتانسیلی که دارد بودجه دریافت نمی‌کند و همین امر سبب شده بسیاری از مسابقات داخلی برگزار نشود ضمن اینکه تیم‎ها نمی‌توانند در رقابتهای برون مرزی حضور پیدا کنند.

دارنده مدال طلای المپیک 2000 سیدنی افزود: به دلیل مشکلات مالی ما مجبوریم در مسابقات قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا فقط با وزنه‌برداران نوجوان شرکت کنیم. این کار به دلیل صرفه‎جویی در هزینه‌هاست و رئیس فدراسیون در حال حاضر با چنین مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کند.

توکلی گفت: تیم وزنه‎برداری نوجوانان ما به غیر از یکی دو نفر وضعیت خوبی ندارد با این حال ما برای اینکه این نوجوانان پخته‎تر شوند در این رقابتها حضور پیدا می‌کنیم. به دلیل شرایط جسمانی نوجوانان نمی‎توانیم خیلی به آنها سخت بگیریم. به هر حال شرایط یک وزنه‌بردار نوجوان با وزنه‌بردار جوان و بزرگسال متفاوت است. البته در نظر داریم برای المپیک نوجوانان که در نانجینگ چین برگزار می‎شود دو وزنه بردار خوب به این رقابتها اعزام کنیم.

سرمربی تیم وزنه‎برداری نوجوانان در پاسخ به این سوال که چه راهکاری را ارائه می‏‎دهد تا مشکلات وزنه‎برداری در رده بزرگسالان هرچه سریع تر برطرف شود، به خبرنگار مهر گفت: به هر حال ما سال آینده رقابتهای مهمی در پیش داریم که حکم کسب سهمیه برای المپیک هم به شمار می‌آیند. فدراسیون می خواهد در بهمن ماه به این موضوع رسیدگی کند و به نظر من باید با صبر و تحمل بهترین انتخاب برای تیم ملی بزرگسالان صورت پذیرد.

توکلی گفت: اینکه وزنه برداران کشورمان بدانند یک مربی کار آنها را زیر نظر دارد قطعا تلاش بیشتری در مسابقات لیگ و کشوری از خود نشان می‌دهند تا تثبیت شوند. هشت، نه ماه خیلی حساس پیش روی تیم ملی وزنه‌برداری است و امیدوارم که تیم ملی بتواند به افتخارات گذشته و چه بسا افتخاراتی بیشتر دست پیدا کند.