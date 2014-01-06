حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: من تیم نوجوانان را با 18 بازیکن تحویل گرفتم و 9 نفر را خط زدم و 9 نفر را نگه داشتم . البته در حال حاضر 10 وزنهبردار در اردو حضور دارند. نفرات سال گذشته تیم بهتر بودند اما به دلیل شرایط سنی، آنها را از دست دادیم. این نفرات همگی جدیدند و من باید اعتراف کنم که شرایط تیم ما از شرایط معمولی هم پایینتر است با این حال من خودم به دنبال پشتوانهسازی برای آینده هستم.
رقابتهای وزنه برداری نونهالان در کشور برگزار نمی شود و این موضوع به نظر توکلی باعث شده که تیم وزنه برداری نوجوانان ضعیف بماند.
وی در این خصوص اظهار داشت: ببینید پیش از این رقابتهای نونهالان برگزار میشد اما به دلیل بحث بودجه، این رقابتها تعطیل شده و برگزار نمیشود. فدراسیون به اندازه پتانسیلی که دارد بودجه دریافت نمیکند و همین امر سبب شده بسیاری از مسابقات داخلی برگزار نشود ضمن اینکه تیمها نمیتوانند در رقابتهای برون مرزی حضور پیدا کنند.
دارنده مدال طلای المپیک 2000 سیدنی افزود: به دلیل مشکلات مالی ما مجبوریم در مسابقات قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا فقط با وزنهبرداران نوجوان شرکت کنیم. این کار به دلیل صرفهجویی در هزینههاست و رئیس فدراسیون در حال حاضر با چنین مشکلاتی دست و پنجه نرم میکند.
توکلی گفت: تیم وزنهبرداری نوجوانان ما به غیر از یکی دو نفر وضعیت خوبی ندارد با این حال ما برای اینکه این نوجوانان پختهتر شوند در این رقابتها حضور پیدا میکنیم. به دلیل شرایط جسمانی نوجوانان نمیتوانیم خیلی به آنها سخت بگیریم. به هر حال شرایط یک وزنهبردار نوجوان با وزنهبردار جوان و بزرگسال متفاوت است. البته در نظر داریم برای المپیک نوجوانان که در نانجینگ چین برگزار میشود دو وزنه بردار خوب به این رقابتها اعزام کنیم.
سرمربی تیم وزنهبرداری نوجوانان در پاسخ به این سوال که چه راهکاری را ارائه میدهد تا مشکلات وزنهبرداری در رده بزرگسالان هرچه سریع تر برطرف شود، به خبرنگار مهر گفت: به هر حال ما سال آینده رقابتهای مهمی در پیش داریم که حکم کسب سهمیه برای المپیک هم به شمار میآیند. فدراسیون می خواهد در بهمن ماه به این موضوع رسیدگی کند و به نظر من باید با صبر و تحمل بهترین انتخاب برای تیم ملی بزرگسالان صورت پذیرد.
توکلی گفت: اینکه وزنه برداران کشورمان بدانند یک مربی کار آنها را زیر نظر دارد قطعا تلاش بیشتری در مسابقات لیگ و کشوری از خود نشان میدهند تا تثبیت شوند. هشت، نه ماه خیلی حساس پیش روی تیم ملی وزنهبرداری است و امیدوارم که تیم ملی بتواند به افتخارات گذشته و چه بسا افتخاراتی بیشتر دست پیدا کند.
نظر شما