جزئیات شرکت در المپیادهای علمی کشوری/ آغاز ثبت نام از 21 دی

به گزارش خبرنگار مهر، دانش آموزان واجد شرایط می توانند با مراجعه به سامانه نام نویسی الکترونیک دانش آموزان به نشانیwww.sanaad.medu.ir نسبت به ثبت نام اقدام کنند. مدیران مدارس نیز با مراجعه به همین پایگاه امکان ثبت نام گروهی از دانش آموزان را دارند. ثبت نام پس از تایید اطلاعات ثبت شده در سیستم توسط مدیر واحد آموزشی نهایی خواهد شد.

بر اساس بخشنامه مركز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و دانش‌پژوهان جوان، آزمون‌های مرحله اول المپیادهای علمی کشور به صورت چند‌ گزینه‌ای برگزار می شوند و برگزیدگان آزمون مرحله‌ اول المپیادها در بهار سال 93 در آزمون مرحله دوم که به صورت نیمه متمرکز در مراکز استانها برگزار مي شود شرکت می کنند.

برگزیدگان مرحله دوم در تابستان سال 93 جهت شرکت در يك دوره آموزشی به باشگاه دانش پژوهان جوان در تهران فراخوانده می‌شوند و پس از تعيين نتيجه نهايي در دوره آموزش تابستاني، حائزين شرايط دريافت مدال هاي طلا، نقره و برنز اين دوره مشخص می شوند.

دارندگان مدال طلاي كشوري از شركت در كنكور سراسري دانشگاه ها معاف هستند و به عضويت تيم المپياد كشوري جمهوري اسلامي ايران در می آیند، دارندگان مدال طلا در دوره اي به مدت يك سال تحصيلي در باشگاه شركت می کنند و در نهايت از ميان آنان تيم هاي ملي اعزامي به المپيادهاي جهاني انتخاب می شوند.

معاونت دانش پژوهان جوان مركز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و باشگاه دانش پژوهان جوان تنها مرجع برگزار کننده المپیادهای علمی دانش آموزی در کشور است.

تعداد نفرات دريافت كننده مدال طلا بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی

رديف المپیاد تعداد نفرات برگزيده رديف المپیاد تعداد نفرات برگزيده 1 ریاضی 12 5 شیمی 8 2 فیزیک 10 6 زیست شناسی 8 3 نجوم و اخترفيزيك 10 7 کامپیوتر 8 4 ادبی * حداكثر 18 * 12 نفر از برگزیدگان المپیاد ادبی از رشته هاي ادبیات و علوم انسانی، علوم و معارف اسلامي و 6 نفر ديگر از سایر رشته‌ها هستند كه به شرط کسب حد نصاب لازم معرفي می‌شوند.

امتيازات:

دانش آموزاني كه پس از پايان دوره آموزش تابستاني با دريافت مدال طلا به عضويت باشگاه دانش پژوهان جوان و تيم هاي ملي المپياد جمهوري اسلامي ايران در می آیند، پس از اخذ ديپلم متوسطه و گواهي پيش دانشگاهي بدون شركت در كنكور سراسري براي ادامه تحصيل در رشته و دانشگاه مورد نظرشان معرفي مي شوند. برگزيدگان المپياد ادبي علاوه بر رشته هاي زير گروه علوم انساني مي توانند رشته هاي زير گروه هنر را نيز برگزينند.

همچنين دانش آموزاني كه در پايان دوره آموزش تابستاني موفق به اخذ مدال هاي نقره و برنز كشوري می شوند، مطابق مصوبه شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت علوم، علاوه بر عضويت در باشگاه دانش پژوهان جوان مي توانند در كنكور سراسري از 20 درصد سهميه در زير گروه آزمايشي مربوطه استفاده کنند. دارندگان مدال هاي طلا، نقره و برنز جهت عضويت و بهره مندي از تسهيلات بنياد ملي نخبگان به اين بنياد معرفي می شوند.

زمان برگزاری آزمون هاي مرحله‌ی اول المپیادهای علمی

المپیاد دوره روز تاریخ ساعت شروع کامپیوتر بیست و چهارمین سه شنبه 29 بهمن 92 9 صبح شيمي بیست و چهارمین چهارشنبه 30 بهمن 92 9 صبح نجوم و اخترفيزيك دهمین چهارشنبه 30 بهمن 92 2 بعدازظهر ریاضی سي و دومین پنجشنبه 1 اسفند 92 9 صبح زیست شناسی هفدهمين پنجشنبه 1 اسفند 92 2 بعدازظهر فیزیک بیست و هفتمين جمعه 2 اسفند 92 9 صبح ادبي بيست و هفتمين جمعه 2 اسفند 92 2 بعدازظهر

زمان و نحوه دريافت كارت ورود به حوزه آزمون قبل از شروع اولين آزمون از طريق پايگاه هاي اطلاع رساني باشگاه دانش پژوهان جوان به نشاني www.ysc.ac.ir و سامانه نام نويسي الكترونيكي دانش آموزان (سناد) به نشاني www.sanaad.medu.ir اعلام خواهد شد.

شرایط شرکت‌کنندگان در آزمون مرحله اول المپیادهای علمی کشور سال تحصیلی (93-92) در بخشنامه مربوطه اعلام شده است. دانش آموزان پايه اول با هر شرايطي صرفاً مجاز به ثبت نام آزمايشي در مرحله اول المپيادها هستند.

منابع امتحانی المپياد نیز در گروه های فيزيك، زيست شناسي، شيمي، رياضي، ادبي، نجوم و اخترفيزيك، كامپيوتر به تفکیک برای هر گروه منتشر شده است.

مبلغ ثبت نام براي هر المپياد 100 هزار ريال است که از طريق درگاه اينترنتي سامانه ثبت نام دريافت و به حساب شماره 2173019001008 به نام درآمد اختصاصي غيرقابل برداشت باشگاه دانش پژوهان جوان وزارت آموزش و پرورش نزد بانك ملي شعبه اسكان واريز می شود.

داوطلبان لازم است مدارک مورد نیاز برای ثبت نام را تهیه کرده و به صورت اینترنتی ارسال کنند. مديران واحدهاي آموزشي موظفند پس از ثبت نام داوطلبان آموزشگاه خود با مراجعه به سامانه مربوطه نسبت به تأييد اطلاعات و عكس داوطلب اقدام کنند.