مسعود اطیابی کارگردان فیلم "ریسمانی نزدیک‌تر از رگ" درباره فیلم خود که امسال در چهارمین دوره جشنواره فیلم عمار اکران شده است، به خبرنگار مهر گفت: این فیلم زندگی یک خانواده لبنانی در طول 16 سال اشغال جنوب لبنان است و نگاهی به مقاومت مردم در این کشور دارد.

وی ادامه داد: این فیلم در واقع می‌تواند عبرت‌هایی را برای دیگران از مقاومت لبنان نشان دهد. "ریسمانی نزدیک‌تر از رگ" قصه ساده ای دارد که از داستان های واقعی گرفته شده است. فیلمنامه این کار را جعفر حسنی نوشته و خود من آن را بازنویسی کرده ام.

این کارگردان سینما در مورد روند ساخت و تولید فیلم عنوان کرد: ما برای تحقیق و نگارش فیلمنامه و حتی مراحل فنی آن سفرهای متعددی به لبنان داشتیم که در نهایت فیلمبرداری کار حدود یک و نیم ماه به طول انجامید و فیلم در سال 2011 تولید شد. هم اکنون هم اکران موفقی در لبنان و برخی از کشورها داشته است.

اطیابی که فیلمش با زیرنویس فارسی در جشنواره عمار نمایش داده شد، درباره زبان و عوامل این فیلم گفت: در این فیلم همه بازیگران و حتی بعضی از عوامل پشت دوربین لبنانی هستند و فیلم به زبان عربی تولید شده است. تهیه کنندگی آن را هم به طور مشترک با علی ضاهر انجام دادیم.

وی درباره ضرورت تولید این فیلم در لبنان و برای لبنانی ها توضیح داد: دوره ای که در آن هستیم زمانه ای است که برای بهتر رساندن پیام باید به زبان مشترکی فیلم تولید کنیم و تولیدات مشترک خود را بیشتر به ظهور برسانیم. لبنان خط مقدم نبرد ما با دشمنان است و همچنین نگاهی که از حضرت امام(ره) برای مستضعفین تعریف کرده اند ضرورت ساخت چنین فیلم هایی را روشن می کند. از طرف دیگر خود لبنانی ها انتظار داشتند که چنین فیلمی ساخته شود، خود آنها پیشنهاد همکاری دادند و در مراحل بعدی انتخاب متن و سوژه با من بود.

کارگردان "ریسمانی نزدیک تر از رگ" درباره جشنواره عمار گفت: جشنواره عمار مخصوص جوانان است بنابراین در این جشنواره فیلم های کارگردانانی مثل من اصل نیست، بلکه اصل بر این است که کار هنرمندان جوان دیده شود و ما تنها برای دلگرم کردن آنها و اینکه در کنارشان باشیم، هستیم.

وی به دو ویژگی این جشنواره اشاره و بیان کرد: من هنوز این فیلم ها را ندیده ام اما رویکرد خود جشنواره برایم مهم است و آن این است که اول فرصت دیده شدن آثار توسط مردم را می دهد و دوم اینکه این جشنواره برای جوانان یا هنرمندانی که چندان حرفه ای نیستند، فرصتی برای فعالیت و تجربه است.

البته اطیابی با فیلم "خاک و مرجان" هم در این جشنواره حضور دارد که جزو آثار راه یافته به بخش مسابقه نیز هست. این فیلم درباره مردم افغانستان است و سال گذشته در جشنواره فجر هم به نمایش درآمد. "خاک و مرجان" هنوز در ایران اکران نشده و قرارست به طور همزمان در ایران و افغانستان روی پرده برود.