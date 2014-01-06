17 اداره به ادارات ثبت احوال آذربایجان غربی افزوده می شود

محمد جوان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هم اکنون 22 شعبه و اداره ثبت احوال در سطح استان فعال است اظهارداشت: این ادارات و شعبات با هدف ارتقا و تسریع در ارائه خدمات ثبت احوال به مردم احداث می شوند که با بهره برداری از آنها تعداد ادارات ثبت احوال استان به 39 مورد می رسد.

وی در ادامه از آغاز به کار اداره ثبت احوال ارومیه مرکز استان طی سالجاری خبر داد و افزود: برای تسریع در روند خدمت رسانی به مردم ساختمان این اداره خریداری و از هشت ماه گذشته عملیات تعمیر وبازسازی آن در دست اجراست و بزودی آماده افتتاح می شود.

جوان به پیشرفت 50 درصدی ادارات ثبت احوال نازلو و سرو نیز اشاره و اعلام کرد: این طرح ها از پروژه های دور سوم سفر ریاست جمهوری و هئیت دولت به استان است که سه ماهه سال آینده آماده بهره برداری می شوند.

مدیرکل ثبت احوال آذربایجان غربی همچنین از پیشرفت 95 درصدی پروژه ساختمانی ثبت احوال ایواوغلی و مرحمت آباد میاندوآب نیز خبر داد و اظهارداشت: در صورت تخصیص اعتبار اوایل سال آینده این طرح ها به بهره برداری می رسند.

جوان ایجاد ادارات ثبت احوال بخش لاجان در پیرانشهر، خلیفان در مهاباد، قطور و صفائیه خوی، کوهسار سلماس، نالوس اشنویه، قره قویون شوط، ارس پلدشت، حاجیلار چایپاره را از دیگر طرح ها توسعه ادارات و شعبات ثبت احوال در استان عنوان کرد.

مدیرکل ثبت احوال آذربایجان غربی در ادامه به توسعه خدمات ثبت احوال از طریق دفاتر پیشخوان دولت در استان نیز اشاره و عنوان کرد: طی سال‌های گذشته به این دفاتر11 خدمات محول شده که با هماهنگی ثبت احوال به مردم خدمات ارائه می‌دهند و اما در آینده برای رفاه حال شهروندان 23 دفتر به تعداد دفاتر پیشخوان دولت افزوده می‌شود.