محمد علی صنیعی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از سال گذشته تاکنون 750 کیلومتر خطوط شبکه فاضلاب در استان احداث شده است.



وی افزود: پنج تصفیه خانه فاضلاب در شهرستان های اندیمشک، ایذه، شوش، بهبهان و بستان به صورت مناقصه بین المللی احداث خواهد شد.

صنیعی نژاد با اشاره به اینکه پنج تصفیه خانه در شهرستان های آبادان، خرمشهر، بندر امام، ماهشهر و شادگان از طریق مناقصه بین المللی و به صورت فاینانس بین المللی قراداد بسته شده است، عنوان کرد: 46.7 میلیون یورو برای این طرح تامین اعتبار در نظر گرفته است.



مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان با اشاره به قطع 34 نقطه ورود فاضلاب به رودخانه کارون در استان خوزستان افزود: در شهرستان دزفول 16 نقطه ورودی به رودخانه کارون قطع شده است و در شهرستان شوشتر نیز 18 ورودی به رودخانه قطع شده است.

