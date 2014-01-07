تشکیل کمیته اندازه گیری تشعشعات در وزارت ارتباطات/ بررسی توان های فرکانسی کشور

گرشاسب جمشیدی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه این کمیته مشترک با هدف بررسی و اندازه گیری تشعشعات مستقیم و غیرمستقیم تشکیل شده است اظهار داشت: در این کمیته معاونان و نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت بهداشت درمان و آموزش پژشکی، سازمان انرژی اتمی و سازمان محیط زیست حضور دارند.

مدیرکل نظارت بر سرویس های رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: اندازه گیری تمامی توان های فرکانسی کشور و مقایسه آن با استانداردهای جهانی از جمله وظایفی است که برای این کمیته با محوریت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تعریف شده است.

وی افزود: شاخص های ارائه خدمات بر روی طیف فرکانسی کشور باید با استانداردهای جهانی مطابقت داشته باشد و پس از بررسی در این کمیته، توسط وزارت بهداشت کنترل خواهد شد.

جمشیدی نژاد بر لزوم اعتمادسازی در میان مردم و نیز افزایش اطلاع رسانی و آگاهی سطح جامعه به عنوان اهداف این کمیته مشترک تاکید کرد و ادامه داد: با وجود بررسی تمامی توانهای فرکانسی کشور و ارائه نتایج آن، مردم نسبت به تشعشعات آگاهی بیشتری خواهند یافت و نسبت به یک مقوله خاص مانند فرکانس آنتن های GSM حساسیت نخواهند داشت.

به گزارش مهر، در آخرین آمارهای اعلام شده از میزان شکایات و نگرانی مردم از تشعشعات فرکانسی، 32 مورد شکایت از نصب سازه آنتن های موبایل و وایمکس و نگرانی از بابت تشعشعات این آنتن ها به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه شده که از این تعداد شکایت دریافت شده، 84 درصد مربوط به تشعشعات و 16 درصد مربوط به سازه آنتن های BTS و وایمکس بوده است.

از حیث نگرانی مردم از تشعشعات آنتن های موبایل، 41 درصد شکایتها از آنتن های اپراتور ایرانسل، 25 درصد از اپراتور همراه اول، 25 درصد از اپراتور رایتل، 6 درصد از تالیا و 3 درصد از اپراتور مبین نت گزارش شده است که براساس اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی حتی یک مورد از این شکایات نیز مثبت نبوده و آزمایشات و بررسی ها از تایید استاندارد بودن و بی خطر بودن این تجهیزات و میزان تشعشعات ساطع شده از این آنتن ها حکایت داشته است.