محمود بهمنی در گفتگو با مهر در پاسخ به این سئوال که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است که بخشنامه های قبلی بانک مرکزی غیرکارشناسی است و مورد بازنگری قرار می گیرد، گفت: این اقدام از سوی بانک مرکزی کار درستی است و باید بخشنامه ها بازنگری شود و این اقدام بانک مرکزی را تائید می کنم.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به سابقه مدیریتی و تجربه رئیس کل فعلی بانک مرکزی، اظهارداشت: در برخی از دوره ها شرایط ایجاب می کرد که هفته به هفته بخشنامه های بانک مرکزی تغییر کند، یک روز بحث از یک موضوع بود و هفته بعد موضوعی دیگر مطرح می شد و این شرایط و مسائل ایجاب می کرد که بخشنامه ها دائما تغییر کند.

وی در مورد ملغی شدن بخشنامه تعطیلی صرافی ها، بنگاهداری و شرکت داری بانکها و جایگزینی بخشنامه جدید سیف گفت: سیاست جدید هم درست است، زیرا افکار همواره نمی تواند یکی باشد.

بهمنی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه در زمان ریاست جنابعالی در بانک مرکزی نرخ ارز روزانه تغییر می کرد و روندی افزایشی داشت و قیمت سکه نیز به مرز یک میلیون و 500 هزار تومان رسیده بود، اما در حال حاضر قیمت سکه و دلار در یک نرخ ثابت و بسیار کمتر از نرخ چند ماه پیش است، دلیل این موضوع چیست؟ اظهارداشت: یک زمان صحبت از حمله نظامی و یا مسائلی دیگر است، اما هم اکنون صحبت از تفاهم، دوستی و وداد است، آیا با این شرایط می خواهید که قیمتها همچنان مثل سابق باشد؟

رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: شرایط تعیین کننده بسیاری از مسائل است.