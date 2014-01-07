علی معلم عضو هیات انتخاب سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر درباره انتخاب برخی فیلم ها در بخش خارج از مسابقه به خبرنگار مهر گفت: فیلم هایی در این بخش حضور خواهند داشت که به دلیل برخی مقررات جشنواره نمی توانند در بخش مسابقه باشند.

وی همچنین درباره نبود نام فیلم "رد کارپت" ساخته رضا عطاران در فهرست فیلم‌هایی که دیروز برای بخش مسابقه جشنواره فجر اعلام شد و همچنین نمایش آن در بخش خارج از مسابقه بیان کرد: این فیلم اگر قرار باشد اضافه شود قطعا به بخش مسابقه افزوده خواهد شد. باز هم تاکید می کنم فیلمی در بخش خارج از مسابقه خواهد بود که به دلیل مقرارت نمی تواند در بخش سودای سیمرغ باشد. به طور نمونه فیلم هایی که پیش از این در جشنواره های دیگر حضور داشته‌اند و یا تاریخ تولید آنها مطابق با مقررات فراخوان جشنواره فیلم فجر نیست.

معلم ادامه داد: من مشخصا درباره یک فیلم نمی‌توانم صحبت کنم، اما هنوز تکلیف چند فیلم مشخص نشده است و باید در جلسه‌ای که این آخر هفته خواهیم داشت، وضعیت آنها نیز مشخص شود.

وی همچنین درباره وضعیت حضور "زندگی مشترک آقای محمودی و بانو" و "ماهی و گربه" در فجر امسال گفت: فیلم هایی ممکن است توسط هیات انتخاب برای بخش مسابقه در نظر گرفته شوند اما به دلیل اینکه در جشنواره های دیگر نمایش داشته اند، باید در بخش دیگری غیر از سودای سیمرغ حضور داشته باشند.

این منتقد و تهیه‌کننده سینما درباره انتخاب برخی فیلم ها که در مراحل فیلمبرداری هستند نیز توضیح داد: فیلم‌هایی بودند که به دلیل اینکه در مرحله فیلمبرداری هستند، ما نسخه کاملی از آنها را دریافت نکردیم. از طرف دیگر باید مطمئن باشیم فیلمی که انتخاب می کنیم قطعا برای حضور در جشنواره فجر آماده نمایش می‌شود. البته امکان دارد فیلم هایی هم به عنوان رزرو اضافه شوند. هنوز برای تعداد فیلم ها در بخش مسابقه تصمیم گیری قطعی نشده است. به طور طبیعی 22 فیلم بوده است اما در طی این سالها این تعداد تغییر کرده است.

وی تاکید کرد: به هر حال چندین فیلم اضافه خواهد شد؛ یا در بخش مسابقه و یا در سانس‌های خاص در بخش خارج از مسابقه.

این عضو هیات انتخاب جشنواره فیلم فجر در پایان تاکید کرد: بخش خارج از مسابقه مربوط به فیلم های ضعیف نیست بلکه فیلمی است که قابلیت حضور در بخش سودای سیمرغ را دارد اما به دلیل برخی مقررات نمی تواند در آن بخش باشد به این بخش راه می‌یابد. بخش خارج از مسابقه به معنای تعارف یا به مفهوم قویتر و یا ضعیف‌تر بودن نیست.