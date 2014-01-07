به گزارش خبرنگار مهر، این دو نمایشگاه تخصصی با هدف ایجاد محیطی برای برقراری ارتباطات علمی و تجاری فعالان عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات از 17 تا 20 دی ماه جاری در محل دائمی‌نمایشگاه بین‌المللی مشهد پذیرای بازدید کنندگان خواهند بود.

گردهمایی متخصصان و دست اندرکاران صنعت کامپیوتر و مخابرات در شرق کشور و ایجاد ارتباط و توسعه بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات از دیگر اهداف برپایی این نمایشگاه است که در آن علاوه بر سازمان‌ها و مراکز دانشگاهی، شرکت‌هایی در زمینه سخت افزار، نرم افزار، اتوماسیون اداری، شبکه، ماشین‌های اداری، آموزش و خدمات اینترنت مشارکت خواهند کرد.

در این نمایشگاه در زمینه تجهیزات جانبی، الکترونیک، مخابرات، طراحی و تولید کلیه نرم افزارهای کاربردی (مالی، اداری، آموزشی، برنامه نویسی و.....)، رمزگذاری و رمزنگاری، تولیدکارت‌های هوشمند، بازی‌های رایانه‌ای، لوازم جانبی و کنسول‌های بازی، دستگاههای خود پرداز، تجارت الکترونیک، تکنولوژی آموزشی، طراحی و بازاریابی الکترونیکی، تبلیغات آنلاین، تجزیه تحلیل ترافیک سایت‌ها و سایر زمینه‌های مرتبط حضور خواهند داشت.

ساعت کاری این نمایشگاه از ساعت 16 الی 22 روزهای 17 تا 20 دی ماه است.