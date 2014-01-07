استاندار قزوین در مراسم جشن مسیحیان استان شرکت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم جشن میلاد حضرت عیسی مسیح(ع) دوشنبه شب در کلیسای آشوریان حضرت مریم قزوین برگزار شد.

مرتضی روزبه استاندار قزوین به همراه حجت الاسلام امینی مشاور امور روحانیون استان، سعید میربها فرماندار با حضور در کلیسای حضرت مریم با کشیش رایان عیسی و چند خانواده مسیحی دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار مرتضی روزبه ضمن تبریک میلاد حضرت مسیح(ع) و آغاز سال جدید میلادی گفت: تقارن جشنهای میلاد مسیح با ماه ربیع الاول و میلاد حضرت ختمی مرتبت(ص) را به فال نیک می گیریم و امیدواریم سال خوبی برای مسلمانان و مسیحیان کشور باشد.

وی افزود: مسئولان استان برای پیگیری امور مسیحیان همواره آمادگی کامل دارند و در استانداری هم در خدمت مسیحیان هستیم و اگر نیازی به حضور در جلسات خاص شما هست شرکت می کنیم.

استاندار قزوین همچنین در خصوص پیگیری و تعیین تکلیف قطعه زمینی در محدوده چهار راه ولیعصر که متعلق به کلیسای حضرت عیسی ابن مریم است نیز دستور لازم را صادر کرد.

در این مراسم کشیش رایان عیسی ضمن تشکر از حضور استاندار قزوین در مراسم جشن مسیحیان قزوین اظهارداشت: بسیار خرسندیم که عالیترین مقام اجرایی استان در جمع اقلیت های دینی و مسیحیان حضور گرمی دارند و این حرکت موجب دلگرمی ما شده است.

کشیش رایان تصریح کرد: کلیسای گری گوری و کلیساهای ارتدوکس شرق معتقدند با گذشت شش روز از آغاز سال نو میلادی، امشب میلاد حضرت مسیح است لذا مراسم غسل تعمید را برگزار می کنند.

وی بیان کرد: بر اساس باور پیروان آئین ارتدوکس مراسم غسل تعمید حضرت مسیح در رود اردن در چنین روزی صورت گرفته است و مسیحیان با دعای مذهبی و انجام این غسل گناهان خود را شستشو می دهند.

کشیش رایان همچنین در خصوص آئین های مذهبی مسیحیان توضیحاتی داد.

در این جلسه از استاندار قزوین درخواست شد وضعیت قطعه زمینی که در گذشته متعلق به کلیسای استان بوده است روشن شود که روزبه در این خصوص دستور مساعدت داد.