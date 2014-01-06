راه اندازی مرکز فرهنگی و آموزش تخصصی امداد و نجات در مازندران ضروری است

مهدی ولی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: مکاتبات و پگیریهای مستمر برای دراختیار قراردادن زمین مناسب در سوادکوه، بهشهر، قائمشهر، نور، نوشهر و تنکابن از طریق مراجع ذیربط صورت گرفته است ولی تاکنون نتیجه بخش نبوده است.

وی تهیه و تجهیز یک دستگاه بیمارستان درمان اضطراری برای استقرار در غرب استان را از دیگر اولویت های اساسی و زیربنایی فوری در استان بیان کرد.

وی عنوان کرد: با توجه به معین بودن استان مازندران، اخذ زمین مناسب و ساخت مراکز پشتیبانی امداد در شهرای مرزی استان با استانهای همجوار لازم است.

ولی پور بیان داشت: این مراکز شامل انبارهای امدادی، باند فرود بالگرد، پایگاه پشتیبانی عملیات است که نیاز است در رامسر، چالوس، تنکابن، آمل، سوادکوه، کیاسر، گلوگاه و بلده نور ایجاد شود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران یادآورشد: همچنین با توجه به بعد مسافت غرب و شرق استان، ایجاد مرکز پشتیبانی عملیاتی امدادی در غرب استان الزامی است.

وی عنوان کرد: همچین با توجه به موقعیت نامناسب شعبه ساری، زمین مناسب یا ساختمان مناسب برای انتقال فوری محل فعلی شعبه از جمله الویتهای اسای و زیربنایی فوری است.

وی یادآورشد: با توجه به نوار ساحلی 340 کیلومتری و وجود مناطق کوهستانی استان و عدم پاسخویی مناسب، لزوم تهیه و تجهیز شعب ساحلی و پایگاههای استان به 15 قایق موتوری، 15 جت اسکی، 30 موتورسیکلت، 30 ست نجات دریایی و 30 ست نجات کوهستان ضرورت دارد.

ولی پور گفت: با توجه به مشکلات اقتصادی و اعتباری موجود و لزوم استمرار و توسعه کیفی فعالیتهای جمعیت هلال احمر، یکی از اولویتهای مهم، برنامه ریزی و اجرای طرح های خودکفایی بمنظور درآمدزایی، استقلال مالی و کاهش سطح وابستگی جمعیت به بودجه و اعتبارات دولتی استانی و ستادی است.