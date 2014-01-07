۱۷ دی ۱۳۹۲، ۱۱:۵۵

نورا:

خشک سالی در گنبدکاووس کشت محصولات را به تاخیر انداخت

گنبدکاووس - خبرگزاری مهر: مدیر جهادکشاورزی گنبدکاووس در باره بحران در زمین های کشاورزی گفت: خشکسالی هر ساله یکی از بحران های منطقه به شمار می رود که امسال نیز باعث شده تا کشت به تاخیر انجام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی نورا صبح سه شنبه در نشست مدیریت بحران شهرستان گنبدکاووس افزود: امسال در 15 هزار هکتار از اراضی گندم، 16 هزار هکتار جو و 7 هزار هکتار نیز کلزار کشت شده است.

وی با بیان کاهش کشت کلزا نسبت به سال گذشته ادامه داد: با توجه به کاهش باران در ماه آبان و تاخیر در کشت اراضی 500 کیلوگرم کاهش در هر هکتار برای گندم را داشتیم که برای جلوگیری از این بحران نیازمند مدیریت خاص با امکانات آبیاری مدرن هستیم.

نوار اضافه کرد: 48 درصد از اراضی کشت آبی است و برای کاهش مشکل محصول، باید از کود ازت استفاده کرد.

وی بیان کرد: یکی از مشکلات شهرستان گنبد این است که هنگام بارندگی، آب های سطحی از شهرهای دیگر به سمت گنبد جاری شده و باعث آب گرفتگی زمین های کشاورزی می شوند که سال گذشته به همین دلیل 8 هزار هکتار از اراضی کشاورزی منطقه زیر آب رفت.

وی اظهار کرد: برای کاهش این مشکل راهکار اصلی لایروبی رودخانه ها است که تا کنون رودخانه مسیر خط نو و کانال های مختلف انجام شده است.

نورا در توضیح حمله ملخ ها و راهکار مبارزه با آن افزود: قرار است در جلسه ای که با حضور دهیاران، شوراها و نماینده جهادکشاورزی برگزار می کنیم از طریق جی پی اس مسیر حرکت ملخ ها را بررسی کنیم تا در اواخر بهمن که زمان کپسول یابی آنان در روستاهای چپرقویمه به سمت روستای آق بند است منطقه را از این کپسول ها پاکسازی کنیم.


 

