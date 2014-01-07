شهرداری گنبدکاووس آماده مقابله با بحران های احتمالی است

حسن یازرلو در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طبق سنوات گذشته در مواقع طوفانی ، سیلاب ها و بحران در منطقه تیمی متشکل از چوب زنان و تعدادی کارگر برای جمع آوری درختان قطع شده یا در حال سقوط با همکاری اداره برق شهرستان فعالیت می کنند.
وی ادامه داد: همچنین جهت جمع آوری آبهای سطحی شهرستان نیز در هنگام بارش باران تیمی تشکیل شده تا برای شهر مشکلی پیش نیاید.
یازرلو خاطر نشان کرد: البته در خیابان طالقانی مشکل جمع آوری آب های سطحی داریم که 20 میلیون تومان برای تهیه نوار مخصوص هزینه شده تا بتوانیم در طول شب و نبود ترافیک روزانه، این مشکل را هرچه زودتر برطرف کنیم.
354 نانوایی در شهرستان گنبدکاووس فعالیت می کنند
مسئول نانوایی های شهرستان گنبدکاووس با بیان این که در بحران ها، تهیه نان مهمترین مساله است، گفت: در شهرستان گنبد کاووس 354 نانوایی فعال وجود دارد.
سید غلامرضا قاضوی دبه مهر گفت: از مجموع 354 نانوایی 164 مورد آن در شهر و 190 مورد هم در روستای مشغول هستند.
وی ادامه داد: از مجموع نانوایی ها 85 نانوایی به صورت دوگانه سوز کار می کنند که از 56 مورد در شهر و 29 مورد هم در روستا فعال هستند.
قاضوی خاطرنشان کرد: 97 نانوایی روستایی از سوخت دیزل برای پخت استفاده می کنند که می توان گفت 24 درصد نانوایی ها دوگانه سوز و در زمان بحران و قطع شدن گاز 51 درصد نانوایی ها فعال خواهد بود.
وی با ضمن تاکید بر این نکته که در بحران ها برای پخت نان مشکل نخواهیم داشت اظهار کرد: اگر 25 درصد نانوایی ها با مشکل رو به رو شوند باز هم با افزایش ساعات پخت می توانیم نان مورد نیاز شهرستان را تامین کنیم.
