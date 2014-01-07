10 مدرسه جدید در شهر پرند ساخته می شود/ افتتاح دو مدرسه در دهه فجر

عبدالرضا عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به موافقت صورت گرفته و کسب مجوز از نریمان، معاون وزیر و مدیر عامل شهرهای جدید کشور اظهار داشت: بر اساس این موافقت، تراکنش منطقه ای و نیازسنجی انجام شده به غیر از مدارس موجود و پروژه های در دست ساخت، 10 مدرسه جدید در پرند ساخته می شود.

ساخت مدارس جدید، 12 تا 15 کلاسه است

وی با بیان اینکه این مدارس به صورت 12 تا 15 کلاسه و با هزینه 20 میلیارد تومانی ساخته می شود، اضافه کرد: بر اساس موافقت حاصل شده 6 پروژه از این مدارس توسط شرکت عمران پرند و 4 پروژه آن توسط اداره کل نوسازی مدارس ساخته و اعتبار تخصیصی آن بزودی اعلام می شود.

این مسئول با بیان اینکه در حال حاضر 14 پروژه نیمه کاره مدرسه در شهر پرند وجود دارد، افزود: اولویت ساخت و تکمیل مدارس بر اساس سیاست های موجود با پروژه هایی بوده که تا مرحله اسکلت یا بیشتر پیش رفته است و مدارس جدید در مناطق مختلف دیگر مسکن مهر مانند کیسون ساخته خواهد شد.

افتتاح دو مدرسه در دهه فجر/ برگزاری مانور بحران در هفته آینده

عسگری از ساخت دو پروژه با هزینه اهدایی 2 میلیارد تومانی مجمع خیرین پرند خبر داد و گفت: مدرسه 8 کلاسه پرنیان در فاز یک پرند و یک مدرسه 6 کلاسه در روستای حصار مهتر در شمال رباط کریم در دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی به بهره برداری می رسد.

رئیس اداره آموزش و پرورش رباط کریم در ادامه با بیان اینکه ستاد گرامیداشت 22 بهمن در این اداره تشکیل شده است از برگزاری مانور بحران (طرح دادرس)" دانش آموز در روزهای سخت" با حضور دانش آموزان(فرزانگان)، امدادگران، نیروهای هلال احمر، آتش نشانی و ... در روز شنبه 21 دیماه ساعت 10 صبح در مدارس رباط کریم خبر داد.

توزیع 6 مرحله از شیر مدارس در رباط کریم

وی با اشاره به توزیع شش مرحله از شیر مدارس در سطح شهرستان رباط کریم از ابتدای سال تاکنون به خبرنگار مهر گفت: شیر امسال مدارس از نوع استریلیزه و به صورت مرتب و دو روز در هفته منهای روزهای چهارشنبه در ساعت دوم توزیع می شود.

عسگری با بیان اینکه بر اساس طرح تعیین شده دانش آموزان 70 نوبت در سال و به مقدار 14 کیلوگرم باید شیر مصرف کنند، اظهار داشت: متاسفانه به علت عدم تخصیص اعتبار لازم سال گذشته تنها 20 تا 30 نوبت شیر توزیع شد اما در سال جدید تاکنون 6 مرحله توزیع شده است.