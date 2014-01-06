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۱۷ دی ۱۳۹۲، ۰:۰۸

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: پیگیری تورنمنت بین‌المللی فوتبال جوانان روسیه با رویارویی تیم ایران و اسلواکی و برگزاری دیدارهای پایانی مسابقات غرب آسیا از مهم‌ترین رویدادهای ورزشی امروز است. 

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه هفدهم دی‌ماه سال 1392 هجری شمسی، مصادف است با پنجم ربیع الاول سال 1435 هجری قمری و هفتم ژانویه سال 2014 میلادی.

- روز پنجم از تورنمنت بین‌المللی فوتبال جوانان روسیه که به جام "والنتین گراناتخین" معروف است، امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
گروه A:
* ایران - اسلواکی
* فنلاند - بلاروس

گروه B:
* مولداوی - اسلوونی
* روسیه - استونی

- مسابقات فوتبال غرب آسیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر در قطر برگزار می‌شود:
دیدار رده‌بندی
* کویت - بحرین

دیدار فینال
* قطر - اردن

 
کد مطلب 2209294

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