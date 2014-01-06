تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه هفدهم دی‌ماه سال 1392 هجری شمسی، مصادف است با پنجم ربیع الاول سال 1435 هجری قمری و هفتم ژانویه سال 2014 میلادی.

- روز پنجم از تورنمنت بین‌المللی فوتبال جوانان روسیه که به جام "والنتین گراناتخین" معروف است، امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

گروه A:

* ایران - اسلواکی

* فنلاند - بلاروس

گروه B:

* مولداوی - اسلوونی

* روسیه - استونی

- مسابقات فوتبال غرب آسیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر در قطر برگزار می‌شود:

دیدار رده‌بندی

* کویت - بحرین

دیدار فینال

* قطر - اردن