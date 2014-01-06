تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سهشنبه هفدهم دیماه سال 1392 هجری شمسی، مصادف است با پنجم ربیع الاول سال 1435 هجری قمری و هفتم ژانویه سال 2014 میلادی.
- روز پنجم از تورنمنت بینالمللی فوتبال جوانان روسیه که به جام "والنتین گراناتخین" معروف است، امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
گروه A:
* ایران - اسلواکی
* فنلاند - بلاروس
گروه B:
* مولداوی - اسلوونی
* روسیه - استونی
- مسابقات فوتبال غرب آسیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر در قطر برگزار میشود:
دیدار ردهبندی
* کویت - بحرین
دیدار فینال
* قطر - اردن
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