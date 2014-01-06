فاز اول تقاطع الغدیر قائمشهر بهره برداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید جعفر حسینی شامگاه دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرداری افزود: با توجه به برنامه های فرهنگی، معاونت فرهنگی، اجتماعی و ورزشی نیز راه اندازی می شود.

شهردار قائم شهر با اشاره به مهم شمردن امور فرهنگی بر اساس فرمایشات ولی فقیه، گفت: وظیفه اصلی شهرداری امور خدماتی شهر است ولی به لحاظ ضرورت و اهمیت امور فرهنگی شهر شهرداری و شورای اسلامی شهر احساس مسئولیت کرده که حوزه فرهنگی ایجاد کرد.

همچنین امام جمعه قائم شهر با بیان اینکه در یک دستگاه همه با هم و در کنار هم می توانند موفقیت هایی حاصل شود، اذعان داشت: باید در مقابل احساسات مردم صادقانه برخورد کنید.

آیت الله علی معلمی بیان کرد: مجموعه شهرداری پتانسیل بسیار خوبی برای اقدامات فرهنگی دارد.

وی بر ضرورت استفاده از ظرفیت هنر در انجام امور فرهنگی شهر تاکید کرد و افزود: اثر گذاری موثر و ماندگار هنر در اذهان عمومی می تواند موجب پیشبرد موفقیت آمیز برنامه ها و اهداف فرهنگی شهر شود.

همچنین مهدی ابراهیمی رئیس شورای اسلامی شهر قائم شهر خاطرنشان کرد: بر اساس فرمایشات رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی باید از تمام ظرفیت ها و مدیریت بهره برد و با کار صادقانه مشکلات مردم را حل کرد.

در انتهای مراسم یحیی علی نژاد که دارای تعهد، تخصص و تجربه در عرصه های اجرایی و فرهنگی دارد بعنوان معاون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قائم شهر معرفی شد.