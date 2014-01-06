  1. استانها
  2. مازندران
۱۶ دی ۱۳۹۲، ۲۲:۰۱

حسینی:

فاز اول تقاطع الغدیر قائمشهر بهره برداری می شود

فاز اول تقاطع الغدیر قائمشهر بهره برداری می شود

قائم شهر - خبرگزاری مهر: شهردار قائمشهر، اتمام بعضی از پروژه های نیمه تمام، احداث پارک سید محله، قائم محله و بهره برداری از فاز اول تقاطع الغدیر در دهه فجر را از برنامه های شهرداری اشاره کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید جعفر حسینی شامگاه دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرداری افزود: با توجه به برنامه های فرهنگی، معاونت فرهنگی، اجتماعی و ورزشی نیز راه اندازی می شود.

شهردار قائم شهر با اشاره به مهم شمردن امور فرهنگی بر اساس فرمایشات ولی فقیه، گفت: وظیفه اصلی شهرداری امور خدماتی شهر است ولی به لحاظ ضرورت و اهمیت امور فرهنگی شهر شهرداری و شورای اسلامی شهر احساس مسئولیت کرده که حوزه فرهنگی ایجاد کرد.

همچنین امام جمعه قائم شهر با بیان اینکه در یک دستگاه همه با هم و در کنار هم می توانند موفقیت هایی حاصل شود، اذعان داشت: باید در مقابل احساسات مردم صادقانه برخورد کنید.

آیت الله علی معلمی بیان کرد: مجموعه شهرداری پتانسیل بسیار خوبی برای اقدامات فرهنگی دارد.

وی بر ضرورت استفاده از ظرفیت هنر در انجام امور فرهنگی شهر تاکید کرد و افزود: اثر گذاری موثر و ماندگار هنر در اذهان عمومی می تواند موجب پیشبرد موفقیت آمیز برنامه ها و اهداف فرهنگی شهر شود.

همچنین مهدی ابراهیمی رئیس شورای اسلامی شهر قائم شهر خاطرنشان کرد: بر اساس فرمایشات رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی باید از تمام ظرفیت ها و مدیریت بهره برد و با کار صادقانه مشکلات مردم را حل کرد.  

در انتهای مراسم یحیی علی نژاد که دارای تعهد، تخصص و تجربه در عرصه های اجرایی و فرهنگی دارد بعنوان معاون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قائم شهر معرفی شد.

کد خبر 2209297

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها