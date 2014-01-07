آزمون دکتری وزیر علوم را به مجلس می کشاند

به گزارش خبرنگر مهر، دکتر رضا فرجی دانا وزیرعلوم تحقیقات و فناری امروز به کمیسیون آموزش فراخوانده شد.

براساس این گزارش، حسین آذین نماینده رفسنجان و انار به نمایندگی از 4 نماینده، مقداد نجف نژاد نماینده بابلسر و حامد قادرمزی نماینده دهگلان به نمایندگی از 4 نماینده دیگر سوالات خود را از وزیرعلوم خواهند پرسید.

عبدالوحید فیاضی سخنگوی کمیسیون آموزش درخصوص سوال نمایندگان از وزیرعلوم گفت: با توجه به این مساله که وزن مصاحبه آزمون دکتری 92 میزان 50 درصد نمره نهایی آزمون بود به 70 درصد افزایش پیدا کرد و نمره آزمون کتبی از 50 به 30 درصد نمره نهایی آزمون کاهش یافت بنابراین نمایندگان خواستار توضیح وزیرعلوم دراین زمینه هستند.

به گزارش مهر، در دوره قبل وزن آزمون کتبی و مرحله مصاحبه آزمون دکتری 50 - 50 شد به عبارت دیگر میزان تاثیر نمره کتبی و مصاحبه آزمون دکتری در پذیرش داوطلبان یکسان و به میزان 50 درصد تصویب شده بود که در این دوره تغییرکرد.