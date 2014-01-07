فرهنگ سازی مناسب برای ایمن‌ سازی جامعه و مهار اعتیاد لازم است/ لزوم برخورد شدید با اخلال گران اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ بخشعلی کامرانی صالح شامگاه دوشنبه در مصاحبه با خبرنگاران افزود: سر منشا تمام گرفتاری ها و آسیب های اجتماعی مواد مخدر است.

وی همچنین با بیان اینکه مردم بیشتر باید با انواع مواد مخدر آشنا شوند، اظهارداشت: استحکام خانواده و اصلاح خانواده، اصلاح جامعه است و باید با اطلاع رسانی درست و به موقع خانواده ها را از آسیب های اجتماعی و دیگر موارد آگاه کرد.

جانشین پلیس گیلان ادامه داد: مواد مخدر یک تهدیدکننده بزرگ است و دشمنان برای بی هویت کردن مردم به خصوص جوانان از پای نخواهند نشست.

وی نقش خانواده را در پیشگیری از مواد مخدر تاثیر گذار دانست و بیان داشت: خانواده ‎ها در این عرصه مواظب فرزندان خود باشند، خانواده ‎ای که متدین و دین ‎دار باشد فرزندان آن خانواده بسیار کمتر به سمت اعتیاد و جرائم دیگر می ‎روند.

كشف 32 فقره سرقت اماكن و دوچرخه و دستگيري سارقان

صالح در ادامه از كشف 32 فقره سرقت اماكن و دوچرخه و دستگيري سارقان خبر داد و افزود: با سرقت هاي متعدد اماكن و دوچرخه و اقلام خرد از داخل پاركينگ در سطح حوزه استحفاظي شهرستان رشت و ارجاع پرونده هاي مربوطه به پليس آگاهي موضوع در دستوركار كارآگاهان پايگاه يكم پليس آگاهي قرار گرفت.

وی اذعان داشت: با تجميع اطلاعات موجود در پرونده هاي ارجاعي سريالي بودن پرونده ها محرز بنابراین مستندات در اين زمينه جمع آوري و در نهايت فردي به هويت ه. ب. پ اهل و ساكن رشت در حين ارتكاب جرم از سوی گشت كلانتري 15 شهرستان رشت دستگير و برای رسيدگي تخصصي به پايگاه يكم پليس آگاهي تحويل شد.

جانشین پلیس گیلان افزود: با بررسي شگرد بكار رفته در سرقت اخير و تشابه آن با شگردهاي بكار رفته در برخي از سرقت هاي اعلامي متهم تحت بازجویي به قرارگرفت كه در نهايت به تعداد 32 فقره سرقت از اماكن خصوصي و پاركينگ ها با همدستي دو نفر ديگر اعتراف و اعلام داشت كه اموال مسروقه را به فردي به هويت معلوم كه خريدار ضايعات است، فروخته اند.

وی گفت: بنابراین پس از اخذ مجوز قضایي محل هاي سرقت با حضور متهم بازسازي و مالباختگان شناسایي كه طي شكوائيه جداگانه عليه متهم دستگير شده اعلام شكايت و طرفين به دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان رشت اعزام و با قرار صادره روانه زندان شده اند.

صالح در ادامه دليل اصلي سرقت را عدم رعايت شهروندان در نحوه صحيح مراقبت از اموال خصوصي و عدم توجه به هشدارهاي پليسي دانست و از مردم خواست با رعايت اصول مراقبتي و توجه به هشدار پليس از وقوع سرقت ها جلوگيري كنند و يار و ياور پليس در امنيت و آرامش جامعه باشند.

آغاز بكاریگان عملیاتی فوریت های پلیسی 110 بندر انزلی

وی از اندازی یگان عملیاتی فوریت های پلیسی 110 در انزلی خبر داد و افزود: این شهرستان به لحاظ برخورداری از جاذبه های طبیعی، مستعد به حضور مسافران و جذب توریست بوده که باعث افزایش تماس های تلفنی مردم با مرکز فوریت های پلیسی شده است.

جانشین پلیس گیلان گفت: به جهت تسریع و تسهیل در پاسخگویی و بهبود خدمات رسانی به مردم بندر انزلی و مسافران عزیزاین فرماندهی پلیس اقدام به راه اندازی یگان عملیاتی فوریت های پلیسی 110 کرده است.

وی هدف از تشکیل این یگان را افزایش توان فرماندهی در انجام عملیات فوریت های پلیسی 110 و سرعت و دقت در ماموریت ها و افزایش اقتدار و توانمندی ناجا در سطح شهرستان و همچنین افزایش رضایتمندی مردم از عملکرد پلیس دانست.

صالح اذعان داشت: از زمان راه اندازی یگان عملیاتی فوریت های پلیسی 110 در بندرانزلی ( 20 مهر ماه سال جاری ) تعداد پنج هزار و 700 تماس تلفنی مردم با مرکز فوریت های پلیسی 110 برقرار که از این تعداد تماس ها 77 درصد منجر به عملیات شده و همکاران در این عملیات توانستند به موقع در صحنه حاضر و رضایت مردم را جلب کنند.

وی در ادامه از تمام مردم خواست اين مركز را در رسيدن به ماموريت خود كه همان ايجاد آرامش هموطنان است با اطلاع رساني به موقع حوادث و اتفاقات ياري رسانند.

اجراي طرح ارتقا امنيت اجتماعي در شهرستان ماسال

جانشین فرمانده انتظامي گیلان نتايج اجراي طرح ارتقا امنيت اجتماعي در شهرستان ماسال را تشريح کرد.

وی اذعان داشت: اقدامات پليس ماسال را در اجراي طرح ارتقا امنيت اجتماعي كشف چهار قبضه سلاح شكاري غير مجاز، 15 عدد تجهيزات ماهواره اي، 340 گرم انواع مواد مخدر، 12 بطري مشروبات خارجي، 85 عدد سكه عتيقه، 162 حلقه سي دي غير مجاز و توقيف 61 دستگاه موتورسيكلت و 78 دستگاه خودروي متخلف عنوان کرد.

صالح همچنين از دستگيري دو نفر سارق و 14 نفر معتاد پرخطر و آلات و ادوات استعمال مواد مخدر از آنان خبر داد و افزود: متهمان مواد مخدر با تشكيل پرونده و دراجراي دستور مقام قضایي به كمپ ترك اعتياد معرفي شدند.

وی در ادامه با اعلام اينكه پليس در اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي از هيچ كوششي فروگذاري نخواهد كرد از مردم و مسئولان شهرستاني خواست در اين راه يار و ياور پليس باشند.

كشف 74 كيلوگرم مواد مخدر در آستارا

جانشین فرماندهي انتظامي گیلان از كشف 74 كيلوگرم مواد مخدر در شهرستان آستارا خبر داد و اظهارداشت: با گزارشات مردمي مبني بر اينكه يک نفر به هويت معلوم در امر تهيه و توزيع مواد مخدر فعاليت دارد ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر اين فرماندهي با همكاري پليس مبارزه با مواد مخدر استان و عملیات هنگ مرزی آستارا، شناسايي و پيگيري موضوع را بصورت ويژه در دستور كار قرار دادند.

وي افزود: ماموران با تشكيل اكيب هاي ويژه با حضور در ايست بازرسي در سه راه قلعه اين شهرستان خودرو هاي حامل مواد مخدر را شناسايي كه در اين رابطه خودروي پژويي را متوقف كه در اين حين خودروي زانتيا با مشاهده ماموران تغيير مسير داده و پس از وارد کردن خسارت در اثر ضربه زدن به خودرو هاي انتظامي اقدام به فرار مي کنند كه بعد از تعقيب و گريز از سوی ماموران و عدم كنترل راننده زانتيا، خودرو از مسير منحرف گشته و در كنار جاده خاكي متوقف مي شود.

صالح تصريح کرد: با متوقف کردن خودرو زانتيا و پژو، ماموران در صحنه حضور پيدا کرده و با بازرسي از خودروي زانتيا، مقدار 27 کيلو گرم مواد مخدر از نوع حشيش و از خودروي پژو نيز مقدار 30 كيلوگرم حشيش كه به طرز ماهرانه اي جاسازي شده بود، كشف مي کنند.

وی با اشاره به اينكه فرد خريدار يكي از افراد بومي شهرستان است، گفت: پليس مبارزه با مواد مخدر دستگيري فرد را در دستور كار قرار داده كه با مجوز قضايي با حضور در محل كار وي و بررسي هاي دقيق متوجه مي شوند كه خريدار به حضور پليس پي برده و متواري شده است كه با بازرسي از محل كار مقدار 17 كيلوگرم مواد مخدر از نوع حشيش دوباره كشف شد كه تلاش براي دستگيري وي ادامه دارد.

جانشین فرماندهي انتظامي گيلان در ادامه ضمن اعلام تشكيل پرونده براي متهمان و تحويل آن به همراه مواد مكشوفه به مراجع قضايي افزود: پليس مبارزه با مواد مخدر اين فرماندهي، در راستاي ارتقا امنيت اجتماعي در شهرستان طرح هاي مختلفي را اجرا و با متخلفان برخورد شديد خواهد کرد.

كشف انواع كالاي قاچاق در آستارا

وی همچنین از كشف 9 هزار و 32 قلم انواع كالاي قاچاق در آستارا خبر داد و افزود: ماموران ايستگاه بازرسي سه راهي قلعه اين شهرستان در حين كنترل وسائط نقليه، در مسير مواصلاتي اردبيل به آستارا، به تعدادي از خودروها كه در حال تردد بودند مشكوك شده و پس از متوقف كردن آنها در كناره جاده و بازرسي موفق به كشف هزار و 810 ثوب از انواع البسه، هزار و 202 قلم لوازم آرايشي، هزار و 160 نخ سيگار خارجي و 100 جين جوراب كه تمامی فاقد مجوز گمركي بودند، شدند.

صالح در ادامه به كشف مقدار چهار هزار و 760 نخ سيگار قاچاق از سوی عوامل يگان امداد كه به صورت غير مجاز در يكي از صنف ها نگهداري مي شد، اشاره كرد و اذعان داشت: در راستاي كشف كالاهاي قاچاق پنج دستگاه انواع خودرو توقيف و يك واحد صنفي پلمپ و شش نفر دستگير كه در اين رابطه پرونده قضايي تشكيل و متهمان به همراه وسايل كشف شده، تحويل مقامات قضايي شدند.

وی همچنین از آمادگي عوامل اين فرماندهي براي مبارزه با اخلال گران اقتصادي را یادآورشد و از تمام مردم خواست با اطلاع رساني به موقع از اتفاقات مشكوك به مركز 110 در اين راه يار و همراه پليس باشند.

متلاشي شدن باند سارقان نقاب دار پاركنگ خودروها

جانشین فرماندهي انتظامي گيلان از متلاشي شدن باند سارقان نقاب دار پاركینگ خودروها در رشت خبر داد و افزود: با وقوع چندين فقره سرقت داخل خودرو، در پاركينگ آپارتمان در این شهر پرونده هاي واصله در دايره يكم اداره مبارزه با سرقت پليس آگاهي تجميع و با بررسي شگرد بكار رفته در سرقت محتويات داخل خودرو، سريالي بودن پرونده ها محرز و رسيدگي به پرونده در دستوركار اين پليس قرار گرفت.

وی در ادامه از اعزام اكيپي از كارآگاهان به محل هاي وقوع سرقت برای جمع آوري مستندات و مدارك بجا مانده ازسارق يا سارقان خبر داد و افزود: در رسيدگي به پرونده هاي مزبور در يكي ازصحنه هاي سرقت تصاوير سارقان از یوی دوربين مدار بسته نصب شده در پاركينگ ضبط و در اختيار كارآگاهان قرارگرفت كه مشخص شد سارقان دو نفر بوده كه با پوشاندن صورت خود با پارچه مشكي و به اصطلاح با نقاب وارد پاركينگ ها شده و اقدام به سرقت ازداخل خودرو مي کنند.

صالح تصريح كرد: با تكثير تصاوير بدست آمده از دوربين مدار بسته پاركینگ و در اختيار كذاشتن آن براي تمامی واحدهاي انتظامي و كاركنان پليس آگاهي، احدي از كارآگاهان پيشكسوت پليس آگاهي با ديدن تصاوير سارقان يكي از از آنان راشناسایي بنابراین با مراجعه به آرشيو تصاوير مجرمان سابقه دارهويت وي به نام ف. ا . م . اهل و ساكن رشت محرز شد.

وی گفت: بنابراین پس از هماهنگي با مرجع قضائي پس از سه شبانه روز انجام اقدامات اطلاعاتي و تعقيب و مراقبت دراطراف منزل متهم در نهايت نامبرده در يكي از خيابان هاي اطراف محل سكونت خود دستگير به پليس آگاهي دلالت داد شد.

جانشین پلیس گیلان افزود: با انجام تحقيقات علمي و پليسي از فرد دستگير شده، وي در نهايت به پنج فقره سرقت داخل خودرو در محله منظريه رشت با همدستي فردي به هويت م . خ . د اهل و ساكن رشت اعتراف و اظهار داشتند اموال مسروقه را نزد فردي به هويت معلوم اهل و ساكن رشت گذاشته اندكه با اخذ مجوز قضایي منزل فرد مورد نظر بازديد و تمامی اموال مسروقه از مالباختگان كشف و ضبط و طرفین به دادسرا اعزام و متهمان با قرار صادره روانه زندان شدند.

وی اظهارداشت: با دستگيري و متلاشي کردن باند سارقان مشهور به سارقان نقاب دار سرقت از پاركينگ به روش فوق ريشه كن شده است.

صالح ادامه داد: با توجه به اين كه سارقان از كوچكترين روزنه و فرصت براي سرقت استفاده مي كنند از تمام مردم خواست برای جلوگيري از سرقت به هشدار هاي پليس توجه و با شيوه هاي مختلف به محافظت از اموال خود پرداخته تا شاهد كاهش سرقت و ناكامي سارقان باشيم.