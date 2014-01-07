بنای نیمه کاره مصلی شایسته شهر و استان اصفهان نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از دو سال وقفه، مجمع عمومی هیئت امنای مؤسسه فرهنگی، مذهبی و مصلی بزرگ امام خمینی (ره) اصفهان تشکیل جلسه داد.



رسول زرگر پور در اولین مجمع عمومی هیئت امنای مؤسسه فرهنگی، مذهبی و مصلی بزرگ امام خمینی اصفهان ضمن خیر مقدم به یادگار ارزشمند امام راحل (ره)، حجت الاسلام والمسلمین سید حسن خمینی، تشکیل این جلسه را که با حضور ایشان و همچنین نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان و وزیر جهاد کشاورزی، پس از 2 سال وفقه تشکیل شد، بسیار نوید بخش و امیدوار کننده دانست و افزود: این جلسه مقدمه ای خواهد بود تا روند ساخت و تکمیل این مصلی، سرعت بیشتری پیدا کند.

استاندار اصفهان عنوان کرد: یکی از مهمترین مطالبات مردم از دولت تدبیر و امید و پس از حضور اینجانب به عنوان استاندار، تکمیل این پروژه مهم و اساسی است که پس از پیگیری ها، موفق شدیم این جلسه هیئت امناء را تشکیل دهیم و امیدواریم تصمیمات این جلسه، مقدمه ای برای تسریع در احداث این پروژه ارزشمند باشد.

وی تأکید کرد: با تصمیمات امروز و تعیین هیئت مدیره و اعضاء کمیسیون دائمی تصمیم گیری در خصوص سیاست های اجرایی و مشخص کردن موارد درآمد زایی و فروش مایملک، به کمیسیون دائمی هیئت امناء، محول خواهد شد.

زرگر پور اظهار امیدواری کرد با توجه به تصمیمات این جلسه، روند احداث این پروژه با سرعت بیشتری دنبال گردد و مردم به زودی شاهد افتتاح و بهره برداری از فاز یک این ابر پروژه باشند.

حجت الاسلام والمسلمین سید حسن خمینی نیز در این جلسه ضمن بزرگداشت یاد و خاطره حضرت آیت الله طاهری نماینده فقید ولی فقیه و امام جمعه سابق اصفهان که به نوعی مؤسس این مجموعه بزرگ محسوب می شوند و همچنین گرامی داشت یاد و خاطره مرحوم استاد پرورش عنوان کرد: نفس وجود این ساختمان و این بنا، به صورت نیمه کار، شایسته این استان و این شهر تاریخی و شهید پرور نیست.

وی تأکید کرد: خوشبختانه با وجود استاندار فهیم، اندیشمند و با تجربه و همچنین حضور نماینده ولی فقیه و امام جمعه پر تلاش اصفهان، هم زمینه پیشبرد این پروژه فراهم است و هم سرمایه لازم نیز وجود دارد. بنابراین با تعامل، هم فکری و همکاری همه اعضاء هیئت امنا، مشکلات بر طرف خواهد شد و روند تکمیل این پروژه تسریع خواهد یافت و مصلی اصفهان به نماد وحدت شهر اصفهان تبدیل خواهد شد.



آیت الله طباطبایی، نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان نیز با تشکر از کسانی که از ابتدای شروع این پروژه، تلاش های زیادی نموده اند؛ تشکیل این جلسه و تصمیمات اتخاذ شده را مفید و مؤثر دانست و اظهار امیدواری کرد با همدلی اعضاء و همکاری مسئولین، هرچه زودتر شاهد بهره برداری از این پروژه باشیم.



شایان ذکراست در این جلسه پس از گزارش تفصیلی دو هیئت مدیره قبل، اعضای کمیسیون دائمی هیئت امناء و همچنین اعضای هیئت مدیره جدید انتخاب گردیدند.