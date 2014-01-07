تبدیل سالن ورزشی روستای شوراب صغیر به انبار علوفه/ پروژه ای که قبل از بهره برداری در حال تخریب است

به گزارش خبرنگار مهر، ورزش مدرسه ای ایده ال برای زندگی است مهارتهایی که از طریق بازی، تربیت بدنی و ورزش فراگرفته می شوند برای رشد و توسعه عمومی و اخلاقی بسیار اساسی تلقی می شوند.

ورزش به خاطر جاذبه زیاد آن همواره مورد ستایش بوده است این امر به این معنا است كه جوانان با جنسیت، نژاد و ملیتهای مختلف از طریق ورزش می آموزند که ارزشهای یكدیگر را بپذیرند و به ارزشهای فرهنگی جامعه احترام بگذارند.

در ایران كهن ورزش و مسئولیت اخلاقی همزاد و همراه بوده اند. پاسداری از زندگی خانوادگی و قومی و ملی در برابر تجاوزات بیگانگان بدن نیرومند و چابك و مقاوم را ایجاب می كرده و این امر بدون درك مسئولیت اخلاقی به خاطر دفاع از مقدسات نمی توانست میسر باشد.

به طورکلی تاریخ ورزش ایران تاریخ حماسه پهلوانان و جوانمردان بوده است و ورزشکاران ایرانی هم در كسب فضایل اخلاقی و هم در کسب توانایی ورسیدن به اهداف نظامی و اجتماعی می کوشیدند. دردوران تمدن اسلامی نیز باتوجه به اهمیت فعالیت های ورزشی درتامین سلامتی جسمی وروحی انسانها که درمکتب تربیتی اسلام سلامتی بالاترین نعمت ها به شمار آمده است مورد توجه است.

ورزش نشاط و شادابی را به جامعه هدیه می کند و ارزش بالایی در روحیه افراد جامعه دارد. تقويت زيرساخت ها در راستاي توسعه همه جانبه ورزش در یک منطقه و استان يك نياز لازم و ضروري است.

عدم توسعه زیرساختها می تواند جلوی فرهنگ ورزش کردن را بگیرد و تاثیر بالایی در تمام حوزه ها داشته باشد.

استان چهارمحال و بختیاری استانی محروم در جنوب غربی کشور است که از بسیاری از زیر ساختها از جمله امکانات ورزشی و سالنهای ورزشی استاندارد در بسیاری از مناطق استان محروم است.

بسیاری از روستاهای چهارمحال و بختیاری فاقد سالن ورزشی است و اگر هم سالن ورزشی داشته باشد دارای کمترین امکانات و استانداردها است.

سالن ورزشی روستای شوراب صغیر در حال حاضر 50 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و یکی از پروژه های است که در سال 91 آغاز شده است و نیمه تمام رها شده است، این سالن در مساحت یک هزار و 500 متر مربع زیر بنا احداث شده است.



در این سالن دیوار های ضلع جنوبی وغربی نیمه تمام رها شده است که موجب شده در زمان بارندگی این سالن ورزشی محل امنی برای کشاورزان و دامداران برای نگهداری علوفه و دام ها این قشر از جامعه در روستای شوراب صغیر تبدیل شود.



در حال حاضر با توجه به تکمیل نشدن این سالن سنگ های کار شده دور این سالن شکسته و از بین رفته است.



دهیار روستای شوراب صغیر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سالن ورزشی شوراب صغیر تاکنون 50 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، اظهار داشت: این سالن از سال 91 آغاز شده است و تاکنون این سالن به اتمام نرسیده است.



محسن رحیمی با اشاره بر اینکه علت اصلی نیمه تمام ماندن این سالن عدم تخصیص اعتبار به این پروژه عمرانی بوده است، بیان داشت: تاکنون چهار میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است که دو میلیارد ریال پیمانکار از خود هزینه کرده است.



وی با بیان اینکه اعتبار مورد نیاز برای تکمیل این پروژه پنج میلیارد ریال است، عنوان کرد: در حال حاضر این سالن ورزشی انباری برای علوفه کشاورزان و نگهداری دام دامداران و چوپانان در زمان بارندگی شده است.



رحیمی با بیان اینکه اگر سالن ورزشی شوراب صغیر زودتر مورد بهره برداری قرار نگیرد تخریب خواهد شد، بیان داشت: با تخصیص اعتبار مورد نیاز این سالن را می توان تا پایان سالن جاری به بهره برداری رساند.



وی اذعان داشت: تکیمل دیوار جنوبی و غربی، کف پوش ، فضا سازی بیرونی و ... از جمله اقداماتی است که باید انجام شود.

دهیار روستای شوراب صغیر در ادامه تاکید کرد: جوانان با استعدادی در منطقه سامان از جمله روستای شوراب صغیر وجود دارد که می توان با تقویت زیر ساختنها و توسعه فضای ورزشی در این منطقه استعدادها کشف و در مسیر افتخار آفرینی کشور قرار گیرند.

محسن رحیمی گفت: مسئولین باید در خصوص تامین اعتبار و تخصیص به این پروژه اقدامات قابل توجه انجام دهند تا این پروژه هرچه سریعتر به بهره برداری برسد.



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گزارش از زهرا مرادی