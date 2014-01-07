ساحت های مختلف زندگي انسان به شدت تحت تاثیر فرهنگ است/ لزوم توجه به نقش فرهنگ سازی و فرهنگ پذیری

ایرج شاکری نیا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: فرهنگ دارای معنایی وسیع و فعاليت هاي فرهنگي دارای ابعادی گسترده است.

وی اظهارداشت: ابعاد فرهنگي از امور تخصصی همچون زبان، هنر، معماري، علم­ آموزي، فناوري و نظایر اینها گرفته تا روابط اجتماعي، روابط اقتصادي، آداب و رسوم، اخلاقيات و مسائل عرفي و معمولي در برمي گيرد.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان گفت: دانشمندان انسان را موجودي فرهنگي می دانند بنابراین قوانين، برنامه ها و فعاليت ها باید به گونه اي تنظيم شود كه قدرت پاسخگویي به نيازهاي مختلف فرهنگي انسان­ها را داشته و هويت زندگي جمعي آنان را سامان دهد.

وی افزود: در عین حال پژوهشگران نشان داده اند که عوامل گوناگوني از قبيل خانواده، تعليم و تربيت، اقتصاد، دين و حكومت در مقوله فرهنگ و مسائل فرهنگي، اثر دارد.

شاکری نیا اظهارداشت: نظام تعليم و تربيت به ویژه دانشگاه به صورت مستقيم و غيرمستقيم در ابعاد مختلف فرهنگي دانش آموزان و دانشجویان تاثير چشمگيري می گذارد.

وی اذعان داشت: اثرات عمیق فرهنگي حضور و تحصیل در دانشگاه در تمام دوران زندگي تحصیلی فرد حتی پس از فارغ التحصیلی احساس مي شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان گفت: این تفاوت در سبک زندگي و نوع تفکر و اندیشه افرادي كه تجربه حضور و تحصیل در دانشگاه داشته اند و افرادي كه موفق به حضور و علم آموزي در دانشگاه نشده اند به چشم می خورد.

وی یادآورشد: اکنون حضور جوانان مستعد و علاقمند در دانشگاه، كنار استادان و فرهیختگانی که اندوخته ها و تجارب فراواني را براي انتقال به ديگران به همراه دارند، علاوه بر فرصت و فراغت كافي که براي اظهارنظر در مسائل مختلف فراهم مي­ كند در محيطي كه از امكانات و آزادي­ هاي بيشتري برخوردار است، از جمله عواملي است كه زمينه اين تاثير و تاثر ماندگار فرهنگي را فراهم مي سازد.