اجراي 59 طرح خود اشتغالي کميته امداد در ايجرود

به گزارش خبرگزاری مهر،سيد مسعود حسيني افزود: از مهم ترين رويکردهاي کميته امداد در دهه چهارم فعاليت اين نهاد توانمندسازي مددجويان از طريق اشتغالزايي براي آنها است.



وي با اشاره به اينکه تا کنون اقدامات مطلوبي در زمينه اشتغالزايي براي مددجويان صورت گرفته است اظهار داشت: خوشبختانه با تمهيدات انديشيده شده اشتغالزايي براي مددجويان به صورت هدفمند و با در نظر گرفتن استعدادهاي آنها انجام ميشود.



مدير کميته امداد شهرستان ايجرود در ادامه با ارائه گزارشي از اقدامات انجام شده توسط کميته امداد ايجرود در اشتغالزايي مددجويان طي 9 ماهه گذشته از سال جاري تصريح کرد: در مدت مذکور 59 طرح خوداشتغالي توسط اين نهاد اجرا شده است.



حسینی با بيان اينکه 35 مورد از طرح هاي مذکور از محل اعتبارات امداد اجرا شده است، اضافه کرد: همچنين 24 طرح نيز از محل اعتبارات بانکي اجرايي شده است.



وي با بيان اينکه طرح هاي مذکور در رشته هاي شغلي همچون، دامداري، صنايع دستي و مشاغل خانگي اجرا شده است، خاطر نشان کرد: مبلغ اعتبار هزينه شده براي اين تعداد طرح اشتغال 3 ميليارد و 468 ميليون ريال برآورد شده است.



مدیر کمیته امداد شهرستان ایجرود همچنين به کاريابي براي مددجويان ايجرودي نيز اشاره کرد و گفت: امسال براي 160 مددجوي ايجرودي فرصت شغلي ايجاد شده است.

نمایش سنتی سیاه بازی «به دنبال گنج» در زنجان به روی صحنه می‌رود

نمایش سنتی سیاه بازی «به دنبال گنج» از امروز در زنجان به روی صحنه می‌رود.



این نمایش از 17 دی ماه تا 30 دی ماه جاری، از ساعت 18.30 در محل تالار هنر فرهنگسرای امام خمینی(ره) زنجان به روی صحنه می‌رود.



نویسنده نمایش «به دنبال گنج» علی آقاجانلو بوده و کارگردانی این نمایش را نیز ساسان قجر بر عهده دارد.



بازیگران نمایش سنتی سیاه بازی عبارتند از: ساسان قجر(در نقش سیاه)، عباس زمانی (در نقش آمیرزای حجره دار) و علی طارمی(در نقش دیو).



نمایش سیاه بازی، از سال 76 تا کنون به مدت 16 سال با وقفه ایجاد شده و در طول این مدت به روی صحنه نرفته است.



امید است با اجرای نمایش سنتی سیاه بازی «به دنبال گنج» دوباره فصل تازه‌ای در این زمینه در شهرستان زنجان آغاز شود.