نرم افزار احادیث و روایات کانون فرهنگی و هنری کمیل در زنجان رونمایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر،ناصر گیوه ای افزود: همزمان با (18 اسفند) سالروز تاسیس ستاد عالی کانون های مساجد کشور از نرم افزار احادیث و روایات که قابل نصب بر روی گوشی های موبایل است با حضور مسئولان استانی رونمایی خواهد شد.



وی با اشاره به اینکه این نرم افزار توسط اعضای این کانون طراحی شده است، یادآور شد: در این نرم افزار مباحثی چون شیطان پرستی، شناخت معرفت های دینی و اخلاقی تعبیه شده است.



مدیر مسئول کانون کمیل زنجان گفت: نرم افزار مذکور در راستای آموزش مباحث دینی و مذهبی از طریق نرم افزار و مقابله با هجمه های فرهنگی دشمن طراحی شده است و تلاش می کند تا با غنی سازی اوقات فراغت جوانان زمینه را برای ارتقای معرفت افراد فراهم سازد.



گیوه ای به تلاش دشمن برای هجمه فرهنگی در فضای سایبری اشاره کرد و افزود: در عصر کنونی بسیاری از جوانان اوقات خود را از طریق رایانه و فضای مجازی سپری می کنند و این مساله می تواند تهدیدی برای خانواده ها به جهت هجمه های فرهنگی باشد.



گیوه ای با بیان اینکه می توان از این فضا برای ارتقاء باورهای دینی جوانان بهره برد، یادآور شد: کانون تخصصی آی تی زنجان با راه اندازی کافی نت و دوره های آموزش رایانه در راستای آمادگی جوانان برای ورود به فضای مجازی عاری از گونه هجمه فرهنگی و بهره گیری از اطلاعات مفید و قابل استفاده از این فضا گام برمی دارد.



وی تعداد اعضای این کانون را 250 نفر عنوان کرد و افزود: از این تعداد 50 عضو فعال هستند و همچنین 1500 جلد کتاب در کتابخانه این کانون وجود دارد و در این کانون کلاس های آموزشی و مفاهیم قرآنی تشکیل می شود.

زبان هنر بهترین ابزار برای انتقال فلسفه انقلاب به جوانان است

مدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان زنجان گفت: زبان هنر بهترین ابزار برای انتقال فلسفه انقلاب به جوانان است چرا که زبان هنر به جهت اثرگذاری و ماندگاری، ابزار مناسبی برای انتقال فلسفه انقلاب به جوانان است.



یحیی امیری با اشاره به برگزاری باشکوه برنامه های دهه فجر در سالجاری گفت: دهه فجر فرصت مناسبی برای انتقال دستاوردهای انقلاب به نسل جوان است.



وی بر ضرورت آشنایی جوانان با اندیشه های امام راحل تاکید کرد و یادآور شد: زبان هنر بهترین ابزار برای انتقال سیره آن حضرت است.



مدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی زنجان به هجمه های فرهنگی دشمنان در این برهه از زمان نیز اشاره کرد و افزود: آرمانهای امام راحل و شهدای انقلاب، چراغ هدایت نسل امروز در مقابل این هجمه هاست.



امیری به برنامه های دهه فجر در این نهاد اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: تلاش می شود تا برنامه ها همچون سنوات گذشته به صورت خودجوش و با حضور هنرمندان استان اجرا شود.



وی از برگزاری جلسات هماهنگی دهه با هنرمندان و مسئول انجمن های هنری شهرستان زنجان خبر داد و افزود: این جلسات در راستای برنامه ریزی جهت اجرای جشنهای باشکوه انقلاب است.



مدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی زنجان به اجرای همایشهای موسسات قرآنی در این ایام اشاره کرد و گفت: (19 بهمن) امسال جشن ویژه انقلاب در شهرستان زنجان به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می شود.

