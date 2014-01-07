پلنگ و گوزن زرد ایرانی در معرض خطر انقراض / دیدار 25 نماینده مجلس با رئیس سازمان محیط زیست کشور

غلامعلی جعفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر از نشست 25 نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با " معصومه ابتکار " رئیس سازمان محیط زیست کشور خبر داد و افزود: در این نشست چهار نماینده از گیلان حضور داشتند.

وی همچنین در این نشست به نابودی برخی از گونه ‌های خاص جانوری در گیلان اشاره کرد و بر لزوم حفظ و صیانت از این گونه ها تاکید.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی گفت: گونه های متنوعی جانوری در گیلان همچون پلنگ، گوزن زرد ایرانی، فک خزری، اردک سر سفید، عروس غاز، بهله بالابال، کرکس کوچک، فیل ماهی، ازون برون، قره برون و چالباش در حال نابودی هستند.

وی افزود: نمایندگان مردم گیلان در خانه ملت از " معصومه ابتکار" رئیس سازمان محیط زیست کشور خواستار سفر به استان شدند تا مباحث مختلف زیست محیطی همچون دفع و ساماندهی زباله، احیای دو رودخانه زرجوب و گوهر رود شهر رشت، گونه های جانوری و گیاهی در معرض انقراض و سایر موارد بررسی و تدابیر ویژه‌ای اتخاذ شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست محمد مهدی رهبری املشی، حسن تامینی، ایرج ندیمی و غلامعلی جعفرزاده از گیلان حضور داشتند.