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۱۷ دی ۱۳۹۲، ۱۰:۱۱

جعفرزاده:

پلنگ و گوزن زرد ایرانی در معرض خطر انقراض / دیدار 25 نماینده مجلس با رئیس سازمان محیط زیست کشور

پلنگ و گوزن زرد ایرانی در معرض خطر انقراض / دیدار 25 نماینده مجلس با رئیس سازمان محیط زیست کشور

رشت – خبرگزاری مهر: نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی گفت: فک خزری، پلنگ و گوزن زرد ایرانی و سایر گونه های خاص در استان گیلان در معرض خطر انقراض قرار دارند.

غلامعلی جعفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر از  نشست 25 نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با " معصومه  ابتکار " رئیس سازمان محیط زیست کشور خبر داد و افزود:  در این نشست چهار نماینده از گیلان حضور داشتند.

وی همچنین در این نشست به نابودی برخی از گونه ‌های خاص جانوری در گیلان اشاره کرد و بر لزوم حفظ و صیانت از این گونه ها تاکید.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی گفت:  گونه های متنوعی جانوری در گیلان همچون پلنگ، گوزن زرد ایرانی، فک خزری، اردک سر سفید، عروس غاز، بهله بالابال، کرکس کوچک، فیل ماهی، ازون برون، قره برون و چالباش در حال نابودی هستند.

وی افزود: نمایندگان مردم گیلان در خانه ملت از " معصومه ابتکار"  رئیس سازمان محیط زیست کشور خواستار سفر به استان شدند تا مباحث مختلف زیست محیطی  همچون دفع و ساماندهی زباله، احیای دو رودخانه زرجوب و گوهر رود شهر رشت، گونه های جانوری و گیاهی در معرض انقراض و سایر موارد بررسی و تدابیر ویژه‌ای  اتخاذ شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست محمد مهدی رهبری املشی، حسن تامینی، ایرج ندیمی و غلامعلی جعفرزاده از گیلان حضور داشتند.

 

کد مطلب 2209314

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