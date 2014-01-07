۱۷ دی ۱۳۹۲، ۹:۰۱

گزارش خبرگزاری مهر در چهارمحال و بختیاری در جشنواره فصلی مطبوعات برتر شناخته شد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: گزارش خبری خبرگزاری مهر در استان چهارمحال و بختیاری تحت عنوان" قطب اول تولید قزل آلای کشور در محاصره بیماری ناشناخته" گزارش خبری برتر کشور شناخته و معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، گزارش تولید نمایندگی خبرگزاری مهر در استان چهارمحال و بختیاری تحت عنوان" قطب اول تولید قزل آلای کشور در محاصره بیماری ناشناخته/ افزایش تلفات درمزارع پرورش ماهی" تولید شده توسط " مرضیه عالیپور هفشجانی" گزارش خبری برتر کشور در هفته دوم دیماه شناخته شد.

جلسه داوری مقدماتی هفته دوم دی ماه از دوازدهمین دوره جشنواره فصلی مطبوعات و خبرگزاری ها برگزار شد و برگزیدگان هفته معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی، برترین های هفته از بین آثار منتشره 63روزنامه سراسری و 30 خبرگزاری فعال کشور به شرح ذیل است؛

ردیف قالب

عنوان

 نام صاحب اثر روزنامه/

خبرگزاری		 تاریخ
1 گفت و گو گفتگو با فرماندار شهرستان بم:نباید درباره آسیب های اجتماعی بم به شما بگویم بنفشه سام گیس  اعتماد 1392/10/3
2 طنز سمند و پراید ارزان  رضا رفیع جام جم 1392/10/8
3 کاریکاتور   محمد رضا میرشاه ولد قانون 1392/10/7
4 گزارش روزنامه  غم ماندگار بم بنفشه سام گیس اعتماد 1392/10/3
5 سرمقاله رابطه احزاب و دولت فراتر از هم اندیشی مصطفی انتظاری هروی جام جم 1392/10/5
6 تیتر یک سبد و هزار سودا   وطن امروز 1392/10/8
7 مقاله امام حسین)ع) و امام رضا (ع)به روایت ادبیات کامران شرفشاهی اطلاعات 1392/10/5
8 نقد روش های دیدن و شنیدن؛   تاملی دررویکردهای آموزش زبان فارسی دکتر فریدون اکبری شلدره ایران 1392/10/5
9 عکس - - - -
10 خبر ژانویه سردتورهای خارجی سرویس جامعه خبر آنلاین 1392/10/3
11 گزارش خبری قطب اول تولید قزل آلای کشور درمحاصره بیماری ناشناخته مرضیه عالیپور هفشجانی  مهر 1392/10/8

 

