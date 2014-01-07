گزارش خبرگزاری مهر در چهارمحال و بختیاری در جشنواره فصلی مطبوعات برتر شناخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، گزارش تولید نمایندگی خبرگزاری مهر در استان چهارمحال و بختیاری تحت عنوان" قطب اول تولید قزل آلای کشور در محاصره بیماری ناشناخته/ افزایش تلفات درمزارع پرورش ماهی" تولید شده توسط " مرضیه عالیپور هفشجانی" گزارش خبری برتر کشور در هفته دوم دیماه شناخته شد.
جلسه داوری مقدماتی هفته دوم دی ماه از دوازدهمین دوره جشنواره فصلی مطبوعات و خبرگزاری ها برگزار شد و برگزیدگان هفته معرفی شدند.
به گزارش روابط عمومی معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی، برترین های هفته از بین آثار منتشره 63روزنامه سراسری و 30 خبرگزاری فعال کشور به شرح ذیل است؛
|ردیف
|قالب
|
عنوان
|نام صاحب اثر
|
روزنامه/
خبرگزاری
|تاریخ
|1
|گفت و گو
|گفتگو با فرماندار شهرستان بم:نباید درباره آسیب های اجتماعی بم به شما بگویم
|بنفشه سام گیس
|اعتماد
|1392/10/3
|2
|طنز
|سمند و پراید ارزان
|رضا رفیع
|جام جم
|1392/10/8
|3
|کاریکاتور
|محمد رضا میرشاه ولد
|قانون
|1392/10/7
|4
|گزارش روزنامه
|غم ماندگار بم
|بنفشه سام گیس
|اعتماد
|1392/10/3
|5
|سرمقاله
|رابطه احزاب و دولت فراتر از هم اندیشی
|مصطفی انتظاری هروی
|جام جم
|1392/10/5
|6
|تیتر
|یک سبد و هزار سودا
|وطن امروز
|1392/10/8
|7
|مقاله
|امام حسین)ع) و امام رضا (ع)به روایت ادبیات
|کامران شرفشاهی
|اطلاعات
|1392/10/5
|8
|نقد
|روش های دیدن و شنیدن؛ تاملی دررویکردهای آموزش زبان فارسی
|دکتر فریدون اکبری شلدره
|ایران
|1392/10/5
|9
|عکس
|-
|-
|-
|-
|10
|خبر
|ژانویه سردتورهای خارجی
|سرویس جامعه
|خبر آنلاین
|1392/10/3
|11
|گزارش خبری
|قطب اول تولید قزل آلای کشور درمحاصره بیماری ناشناخته
|مرضیه عالیپور هفشجانی
|مهر
|1392/10/8
نظر شما