جدا شدن پردیس صنعت آب و برق از دانشگاه شهیدبهشتی امکانپذیر نیست

دکتر محمد مهدی طهرانچی درباه جدا شدن پردیس صنعت آب و برق از دانشگاه شهید بهشتی گفت: الحاق دانشگاه صنعت آب و برق با دانشگاه شهید بهشتی مراحل قانونی خود را طی کرده و جدا شدن پردیس صنعت آب و برق ازاین دانشگاه ممکن نیست.

وی ادامه داد: درحال حاضر دانشجویان و اساتید این دانشگاه با عنوان دانشگاه شهید بهشتی فعالیت می کنند.

رئیس دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه برخی سعی می کنند چالش هایی را دراین رابطه ایجاد کنند، تصریح کرد: جدا سازی این پردیس از دانشگاه شهید بهشتی حاشیه هایی را ایجاد می کند.

وی مجددا با تاکید بر این مساله که جداسازی پردیس صنعت آب و برق کاری نشدنی است، گفت: مباحثی که درجلسات در رابطه با این مساله مطرح می شود درست و دقیق منعکس نمی شود.

طهرانچی افزود: افراد در این رابطه نظراتی را مطرح می کنند ولی هیچ فردی دراین زمینه ماورای قانون عمل نمی کند.

به گزارش مهر، عنوان شده بود قراراست میان وزرای علوم و نیرو درباره پردیس صنعت آب و برق دانشگاه شهیدبهشتی که پیش از این به عنوان دانشگاه مستقل فعالیت می کرد جلسه ای برگزار شود.