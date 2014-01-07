اسب کاسپین از نژادهاي پايه در سطح بين ‌المللي شناخته شد

محمد تقی پاداشت در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اسب کاسپین حیوانی كوتاه قد و زيباي ايراني است و ذخیره ژنتيكي بسيار ارزشمندی محسوب مي‌ شود.

وی اظهارداشت: اين ذخيره ژنتيكی با ارزش، نژادی بسيار مناسب برای آموزش سواركاری كودكان و نوجوانان بوده و قابليت آموزش پذيری و هوش بسزايی دارد.

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان گفت: امکان پرورش این نژاد اصیل و زیبا در استان های شمالی ایران وجود دارد و به عبارتی زادگاه این اسب در شمال ایران است.

وی در ادامه با بیان اینکه اسب کاسپین از شاهکارهای خلقت و در آفرینش بی نظیر است، افزود: اسب خزر به عنوان یک دام بومی مناطق حاشیه جنوبی دریای خزر، منشا به وجود آمدن تعدادی از نژادهای اسب امروزه شناخته شده است.

پاداشت به اهداف پرورش اسب کاسپین در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان اشاره کرد و اظهارداشت: ارتقای جایگاه علمی و اقتصادی استان در کشور، انجام تحقیقات کاربردی در خصوص اسب کاسپین و تولید دانش فنی و حفظ ذخایر ژنتیکی در معرض خطر اسب کاسپین از مهمترین این اهداف است.

وی اذعان داشت: از دیگر اهداف می توان به مديريت پرورش و افزايش راندمان توليد مثلی و كاربرد علوم بيوتكنولوژی در راستای توسعه اين نژاد، شناسايی بيماري های اسب، مطالعات اقتصادی اجتماعی در راستای بهبود و توسعه صنعت پرورش اسب، برنامه ریزی و توسعه صادرات اسب، آموزش و توسعه ورزش سوارکاری، برگزاری همایش های علمی، جشنواره های اسب کاسپین، برگزاري كارگاه‌ هاي علمي، آموزشي و مسابقات سوارکاری، ایجاد و توسعه فضای اکوتوریسم در گیلان را نام برد.