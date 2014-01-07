پژوهش و تحقیق از ارکان توسعه پایدار کشور است/ لزوم حفظ جایگاه و شهرت خاویاری ایران در بازارهای جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، محمود بهمنی عصر دوشنبه در جلسه مؤسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر افزود: در تاثیرگذاری و نقش پردازی این مهم در مسیر پیشرفت و تعالی میهن عزیز اسلامی تردیدی وجود ندارد.

وی اظهارداشت: آموزه های مکتب مترقی اسلام نیز تائیدی بر نقش اساسی تحقیق در توسعه است که در سایه توسعه علمی و فناوری تحقق می یابد.

وی اظهارداشت: تحقیق و پژوهش جز از طریق گسترش فرهنگ پژوهشگری در جامعه و باور مداری به آن میسر نخواهد شد.

پژوهش جایگزین سازی پودر ضایعات مرغ به جای پودر ماهی در جیره غذایی ماهیان خاویاری آغاز شد

رئیس مؤسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر در ادامه از آغاز پژوهش در زمینه امکان جایگزین سازی پودر ضایعات مرغ به جای پودر ماهی در جیره غذایی ماهیان خاویاری پرورشی خبر داد و گفت: با توجه به ارزش اقتصادی قابل توجه گوشت و خاویار ماهیان خاویاری در تجارت ملی و بین المللی یکی از مهمترین اهداف موسسه پژوهش در زمینه گسترش آبزی پروری در کشور بوده است.

وی افزود: متاسفانه در سالهای اخیر قیمت پودر ماهی که بیش از 50 درصد جیره غذایی تاسماهیان را تشکیل می دهد افزایش یافته و بدلیل فعالیت برخی سودجویان در بکارگیری جایگزین های غیر استاندارد، بیم آن می رود که این امر صنعت آبزی پروری را با مشکلاتی جدی مواجه کند.

بهمنی اظهارداشت: با این هدف محققان موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر پژوهشی در زمینه امکان جایگزین سازی سایر منابع غذایی از قبیل پودر ضایعات مرغ به جای پودر ماهی در جیره غذایی ماهیان خاویاری (گونه فیلماهی) را در دستور کار خود قرار دادند.

وی اذعان داشت: نتایج حاصل تاکنون بر این نکته دلالت دارد که پودر ضایعات مرغ می تواند به عنوان یک جایگزین پیشنهادی بجای پودر ماهی در جیره غذایی فیلماهی مدنظر قرار گیرد.

رئیس مؤسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر همچنین از موفقیت پژوهشگران این موسسه در خصوص دستیابی به فرمولاسیون جدید جیره غذایی با هدف کاهش سن رسیدگی جنسی فیلماهی ماده پرورشی خبرداد.

وی افزود: با توجه به ارزش اقتصادی قابل توجه ماهیان خاویاری و محصول خاویار در تجارت ملی و بین المللی و طولانی بودن دوره رشد و نمو و بلوغ بویژه در گونه فیلماهی که واجد مرغوب ترین و درشت ترین اندازه خاویار در بین گونه های مختلف ماهیان خاویاری جهان است بدین منظور بخش های خصوصی فعال در تاسماهی پروری رغبت فراوانی به فعالیت در زمینه پرورش این گونه دارند.

بهمنی اظهارداشت: از این رو یکی از مهمترین اهداف موسسه تحقیقات تاسماهیان، انجام پژوهش های کاربردی با هدف کاهش سن بلوغ فیلماهیان پرورشی ماده و اقتصادی تر کردن فعالیت های تاسماهی پروری و بدنبال آن رونق اقتصادی و اشتغالزایی دانش بنیان و مبتنی بر دستاوردهای تحقیقاتی در کشور است.

اجرای طرح تحقیقاتی بررسی " اثرات استروژن های با منشاء گیاهی "

وی اذعان داشت: کاهش سن رسیدگی جنسی در فیلماهیان ماده پرورشی، طرح تحقیقاتی تحت عنوان "بررسی اثرات استروژن های با منشاء گیاهی یا فیتواسترو‍ژن ها بر سیستم تولید مثلی این گونه" تعریف و در مراحل نهایی اجراست بطوری که تاکنون نتایج حاصل مبین اثرات مثبت جیره های غذایی مورد نظر بر تسریع در روند رشد تخمدان در فیلماهیان ماده است.

رئیس مؤسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر تصریح کرد: در این زمینه تخمدان فیلماهیان پرورشی در برخی از غلظت ها طی مدت زمان یکسال پس از تیمار با جیره غذایی مورد استفاده از مرحله دو رسیدگی جنسی به مرحله چهار (تولید خاویار) رسیدند که درصد رسیدگی جنسی بر حسب غلظت فیتواسترو‍‍ژن های بکار رفته متفاوت بود.

وی بیان داشت: نتایج حاصل از طریق انجام آزمایشات مختلف هورمونی، بیوشیمیایی، لاپراسکوپی، بیوپسی و بافت شناسی تائید شد.

بهمنی در ادامه گفت: مولدین بالغ هم اکنون به عنوان ذخایر ارزشمند بانک ژن در استخرهای مخصوص مولدین با هدف انجام عملیات تکثیر یا استحصال خاویار در فصل مناسب و نیز مطالعات تکمیلی نگهداری می شوند.

وی افزود: این امر موید افق های امید بخش در احیا، حفاظت و توسعه الگوهای نوین تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری در کشور است.

رئیس مؤسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر اظهارداشت: ماهیان‌ خاویاری‌ یکی‌ از با ارزش ترین‌ ماهیان‌ جهان‌ هستند که‌ فقط در نیمکره‌ شمالی‌ پراکنش‌ دارند.

وی اذعان داشت: در حال‌ حاضر 27 گونه‌ ماهی‌ خاویاری‌ در دنیا وجود دارد که‌ شش گونه‌ در دریای‌ خزر و رودخانه‌ های‌ منتهی‌ به‌ این دریاچه زیست‌ ‌و 90 درصد خاویار جهان‌ را تامین‌ می کنند.

بهمنی تصریح کرد: بر اساس‌آمار و نتایج‌ تحقیقاتی‌، ذخایر بسیاری‌ از ماهیان‌ خاویاری‌ در دنیا در حال‌ انقراض‌ است و همچنین‌ میزان‌ صید ماهیان‌ خاویاری‌ در سالهای‌ اخیر در دریای‌ خزر به دلیل صید بیش‌ از حد مجاز، افزایش صید بی رویه و صید غیرقانونی‌ و توسعه روز افزون قاچاق، ایجاد سد و پل بر روی‌ رودخانه‌ های‌ مهم‌ حوضه‌ دریای‌ خزر، تخریب‌ محل ‌های‌ تخمریزی‌ طبیعی بر اثر فرسایش‌ حوضه‌ های‌ آبخیز رودخانه‌ها و برداشت‌ غیر اصولی‌شن‌ و ماسه‌ از بستر آنها، آلودگی ‌های‌ محیط زیست‌ این‌ ماهیان‌ از طریق انواع فاضلاب های‌ شهری‌، صنعتی‌، کشاورزی‌، آلودگی‌های‌ نفتی‌ و غیره رو به‌ کاهش‌ نهاده‌ است.

حفاظت‌ از ذخایر تاسماهیان‌ به عنوان " فسیل‌ زنده " یک‌ وظیفه‌ ملی‌، علمی‌ تلقی‌ می‌ شود

وی بیان داشت: در هر حال‌ حفاظت‌ از ذخایر تاسماهیان‌ با قدمت‌ تاریخی ‌250 میلیون‌ ساله‌ بعنوان " فسیل‌ زنده " یک‌ وظیفه‌ ملی‌، علمی‌ تلقی‌ می‌ شود و نیاز به‌ حمایت همه مسئولان و دست اندرکاران و همچنین تلاش‌ و همکاری‌ تمامی ‌آحاد مردم‌ به‌ ویژه‌ علاقمندان‌ به‌ منابع‌ ملی‌ و حفظ محیط زیست‌ دارد تا همگان شاهد شکوفایی‌ و توسعه‌ هرچه‌ بیشتر اقتصاد کشور در آینده‌ نزدیک‌ باشند.

رئیس مؤسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر گفت: با توجه به کاهش ذخایر طبیعی ماهیان خاویاری در جهان و دریای خزر، یکی از راهکارهای بسیار موثر برای افزایش تولید گوشت و خاویار، آبزی پروری تاسماهیان است که در شرایط محصور ( استخر ها، آب بندانها، پشت سدها و ...) می توان پرورش داد.

وی افزود: بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری نقش مهمی در توسعه آبزی پروری، اقتصاد بخش شیلات و حفظ این گونه ارزشمند دارد.

بهمنی با بیان اینکه صید بی ‎رویه، تخریب محیط زیست آبزیان، احداث سد در مسیر مهاجرت ماهیان، برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه و ورود آلودگی های نفتی و صنعتی به دریا باعث کاهش ذخایر آبزیان شده است، اظهارداشت: شش گونه ماهی خاویاری در دریای خزر زیست می كنند.

وی اذعان داشت: ماهیان خاویاری از گونه های با ارزش اقتصادی در دریای خزر هستند که در چند دهه گذشته به دلیل افزایش روز افزون و غیر مجاز صید، تغییر رژیم آبی رودخانه ها و تخریب محل های تخم ریزی طبیعی زیست گاه های ماهیان مورد تهدید جدی قرار گرفته است.

رئیس مؤسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر یادآورشد: پرورش ماهیان خاویاری با هدف تولید خاویار پرورشی می‌ تواند میزان فشار صید بر ذخایر طبیعی را کاهش داده و میزان گوشت و خاویار مورد نیاز داخل کشور و حتی بازارهای جهانی از طریق صادرات را تامین کند ضمن اینکه اشتغال همراه با کسب درآمدهای ارزی را به دنبال دارد و مهمتر اینکه جایگاه و شهرت خاویاری ایران در بازارهای جهانی حفظ خواهد شد.