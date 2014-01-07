روابط عمومی قلب تپنده یک سازمان / تخصص و دانش معیار انتخاب مدیران روابط عمومی در گلستان نیست

به گزارش خبرنگارمهر، متاسفانه علیرغم پیشرفت فناوری و سرعت به روزرسانی اطلاعات در دنیای مدرن، در استان ما توجه زیادی به روابط عمومی ها بعنوان یکی از عوامل تاثیر گذار در پیشرفت اهداف یک سازمان نمی شود و مدیران ارشد استانی تنها بعنوان یک مرجع برای ارائه عملکرد خود نگاه می کنند.

در دنیای امروز که به عصر انفجار اطلاعات شهرت یافته است بسیاری از مردم علاقمندند تا به اطلاعات درست و دقیق در همه موضوعات دست پیدا کنند در واقع همان طور که نهاد ها و ادارت مختلف دوست دارند تا اطلاعات را در مورد مخاطبان خود به دست بیاورند مردم نیز به دستیابی به اطلاعات اهمیت می دهند.

توجه به مدیر قوی و متخصص برای روابط عمومی یک سازمان علاوه بر ارائه عملکرد آن به رسانه، در درجه اول با تعامل بین مدیران و مردم و سپس با تعامل با رسانه می تواند در کنار معرفی عملکردهای انجام شده نقاط ضعف سازمان را برطرف و نقاط قوت آن را تقویت کند.

مدرس دانشگاه در رشته روابط عمومی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اهمیت اطلاع یابی در جامعه امروز از ارزش بالایی برخوردار است و همان طور که رسانه های جمعی بعنوان یک قدرت شناخته می شوند، روابط عمومی ها هم در سازمان ها به عنوان مثلث عمل می کنند و باید بتوانند فعال بوده و قدرت کافی را داشته باشند.

جعفر خاندوزی ابراز داشت: وقتی یک مدیر روابط عمومی بتواند دارای دانش و تخصص باشد می تواند در این زمینه موفق باشد و با توجه به اینکه در حال حاضر روابط عمومی خود به یک علم تبدیل شده است باید توجه داشت تا این علوم به درستی فرا گرفته شود.

روابط عمومی یک هنر محسوب می شود

وی با بیان اینکه روابط عمومی به عنوان یک هنر محسوب می شود، افزود: فردی که به عنوان روابط عمومی در یک سازمان به کار گرفته می شود باید به درستی این هنر را بشناسد.

خاندوزی خاطرنشان ساخت: مدیر تخصصی روابط عمومی باید بتواند با استفاده از امکانات به روز در دنیای ارتباطی نقش مهمی را ایفا کند و همچنین با استفاده از یک گروه مناسب از نیروی انسانی، تاثیر گذاری عمیقی بر اطلاعات و معرفی سازمان خود داشته باشد.

مدیران روابط عمومی از وظایف سازمان ها مطلع باشند

وی شناخت دقیق از سازمان مورد نظر را یکی از الویت های کاری یک مدیر روابط عمومی دانست و تصریح داشت: برای اینکه روابط عمومی بتواند ارتباط خوبی را با بخش های مختلف اداره برقرار کند و همچنین در مقابل رسانه به طور قوی سازمان خود را به مخاطبان معرفی کند باید شناخت کامل را از سازمانی که در آن مشغول به کار است را داشته باشد.

در ادامه مسئول روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی استان گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر اذعان داشت: روابط عمومی مبتنی بر قوانین، آداب و الفاظ خاصی است که اگر یک مدیر روابط عمومی بتواند به خوبی کار خود را انجام دهد می تواند اثرات مثبتی را بر عواطف و احساسات انسانی داشته باشد.

جمشید ناصری بیان داشت: باید تلاش کنیم تا به بخش روابط عمومی نگاهی تخصصی و علمی داشته باشیم چرا که این علم آمیزه ای از هنرهای مختلف است که می تواند تاثیر گذاری زیادی در سطح اجتماع داشته باشد.

مدیر روابط عمومی باید با مفاهیم و ادبیات این علم آشنا باشد

وی با بیان اینکه کسی که به عنوان روابط عمومی در اداره ای مشغول به کار می شود، باید با مفاهیم اولیه و ادبیات روابط عمومی آشنا باشد، تاکید کرد: اگر یک کارشناس و یا مدیر روابط عمومی در حوزه ارتباطات و جامعه شناسی آشنایی ندارد حداقل باید بتواند بتواند با معانی این علوم آشنایی پیدا کند و از علوم مختلف اجتماعی اطلاعات داشته باشد.

ناصری عنوان داشت: یک روابط عمومی ضمن آشنایی با علوم شاخه اجتماعی باید بتواند در حوزه تخصصی کاری خود سازمان را شناخته و احاطه وسیعی بر مجموعه فعالیت ها ی آن اداره یا سازمان داشته باشد.

وی ادامه داد: روابط عمومی با توجه به اینکه نقش بسیار اساسی و اثر گذاری در شناسایی و معرفی حوزه فعالیتی خود ایفا می کند می تواند با مدیریت افکار عمومی از بحران هایی که در پیش است جلوگیری کند.

روابط عمومی سابق استانداری گلستان اظهار داشت: همچنین یک مدیر روابط عمومی باید بتواند مشاور تخصصی خوبی در حوزه کاری خود باشد تا در زمان بحران بتواند با هدایت افکار عمومی سازمان را از بحران ها دور سازد.

روابط عمومی موفق اطلاعات را به طور مساوی بین رسانه ها هدایت می کند

یکی از مشکلاتی که برخی روابط عمومی ها با آن درگیر هستند نداشتن تعامل با رسانه ها است. به طوری که در برخی نشست ها برخی رسانه ها دعوت نمی شوندو برخی حوزه ها را هم فقط در اختیار برخی رسانه های خاص می گذارند.

البته گاهی هم مشاهده می شود که برخی رسانه با استفاده از روابط در برخی حوزه های مهم ارگان های اداری وارد می شوند و با به انحصار در آوردن برخی اطلاعات جلوی خروجی اطلاعات توسط سایر رسانه ها را می گیرند که در درجه اول این اقدام نه تنها قدرت رسانه را نمی رساند بلکه ضعف آن روابط عمومی است.

ناصری با اشاره به وظیفه اطلاع رسانی یک مدیر روابط عمومی گفت: شناخت سازمان باعث می شود تا یک روابط عمومی در تعامل با رسانه به خوبی عمل کرده و همچنین در این حوزه به طور مساوی اطلاعات را بین رسانه های مختلف هدایت کند.

مسئول روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی استان با عنوان اینکه روابط عمومی ها باید با علوم نوین آشنایی داشته باشند، ابراز داشت: روابط عمومی ها با به روز کردن اطلاعات با استفاده از ابزارهای نوین می توانند مخاطب شناسی دقیقی در حوزه کاری خود داشته باشند .

وی افزود: آنان می توانند با استفاده از این اطلاعات برنامه ریزی های درستی را برای سازمان داشته باشندو همچنین در پیشبرد اهداف سازمان نقش مهمی را ایفا کنند.

ناصری با بیان اینکه روابط عمومی ها نباید به دور از سیاست باشند اظهار کرد: اجرای بخشی از مناسبت ها که در تقویم تاریخ ما وجود دارد و برنامه ریزی برای آنها یک روابط عمومی را ملزم می کند تا با سیاست های کشور خود آشنا باشد.

مدیر روابط عمومی استانداری باید دارای شناخت سیاسی بالایی باشد

وی با اشاره به مدیر یک روابط عمومی بخصوص در استانداری ها اذعان داشت: کسی که به عنوان روابط عمومی در بخش استانداری مشغول به فعالیت است باید شناخت سیاسی بالایی داشته باشد تا به عنوان مامنی برای افکار مختلف فضایی را فراهم کند تا به این وسیله بتواند جریان های مختلف سیاسی را شناسایی کند.

مدیر سابق روابط عمومی استانداری که به مدت سه سال در این سمت فعالیت می کرده اضافه کرد: روابط عمومی در این حوزه با شناخت مسائل سیاسی می تواند به خوبی شعار های دولت و مسائل اساسی نظام را شناسایی کرده و تشریح کند.

وی با بیان اینکه مدیر روابط عمومی در استاندارها می توانند مشاوران خوبی برای استاندار محسوب شوند، تصریح کرد: این افراد می توانند با استفاده از ابزارهایی همچون نظر سنجی و مهندسی افکار عمومی، اطلاعات استان را در اختیار استاندار و معاونین قرار دهند .

ناصری افزود: با این اطلاعاتی که روابط عمومی های استانداری می توانند در اختیار استاندار و معاونین قرار دهند می توانند فضا را برای تصمیم گیری های این افراد فراهم کنند به گونه ای که هم بتوانند هم در توسعه استان نقش داشته و هم در زمان بحران به موقع عکس العمل نشان دهند.

وی اضافه کرد: همچنین این روابط عمومی باید بتواند در حوزه رسانه ها نماینده افکار عمومی مردم تبدیل کند و فضاهای بحرانی را تبدیل به فرصت نماید و همچنین به استاندار در معرفی سیاست های دولت و فرصت های مختلف استان کمک کند.

این مسئول خاطر نشان ساخت: البته این وظایف شامل ادارات و ارگان های دیگر نیز می شود که بتوانند به درستی در واقع بحرانی به وظایف خود عمل کنند.

در ادامه استاد دانشگاه و مدرس رشته روابط عمومی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:یکی از نقش های مهم روابط عمومی در هر سازمان تولید و مدیریت پیام ها مورد نیاز است چه پیامی که برای مخاطب تولید می شود و چه پیام هایی که نسبت به حوزه کاری خود در سطح جامعه مطرح می کند .

برخی روابط عمومی ها فقط به خروجی خبری توجه دارند و این نکته که آیا اخبار تولیدی کیفیت لازم را دارد یا خیر و این که آیا پاسخگوی نیازهای جامعه است یا نه مورد توجه برخی روابط عمومی ها قرار نمی گیرد. در مواردی حتی مشاهده شده روابط عمومی ها به جای شفاف سازی و پاسخگویی به افکار عمومی به تهدید دست زده اند و در مقابل خروجی برخی اخبار که سوال مردم یا در مواقعی راه حلی برای مشکل مردم است ایستاده اند.

احمد ملاشاهی با اشاره به یکی از معضلات اساسی روابط عمومی ها در استان گلستان اظهار داشت: روابط عمومی ها در سازمان ها در این استان به جای تولید پیام ها مورد نیاز در پی تبلیغات مدیران سازمان ها و ارگان های خود هستند و همچنین اخباری که تولید می کنند فاقد ارزش خبری لازم است .

وی افزود: عموما رسانه های مختلف از این اخبار استقبال چندانی نمی کنند اگر هم اخباری چاپ می شود به چشم آگهی به آن نگاه می کنند در حالی که کار باید حرفه ای باشد به طوری که رسانه ها باید مجبور باشند تا اگر آگهی هم نباشد آن خبر را منعکس کنند.

ملاشاهی با بیان اینکه روابط عمومی ها باید بتوانند به حوزه تبدیل تحقیقات علمی و پژوهشی به اخبار ورود پیدا کنند، تصریح داشت: این کار در استان بسیار کم و به صورت انگشت شمار انجام شده است در صورتی که به این وسیله روابط عمومی ها می توانند گزارش های خبری و تولیدات رسانه ای بسیار خوبی را ایجاد کنند.

وی با اشاره به اینکه باید تلاش شود تا برای کارکنان روابط عمومی دوره های آموزشی در زمینه های مختلف گذاشته شود، اذعان داشت: باید با کمک اساتید برجسته در این دوره تلاش شود تا مهارت ها در این زمینه بهتر شود .

مدیر روابط عمومی استانداری می تواند هدایت کننده روابط عمومی ها دیگر ارگان ها باشد

استاد دانشگاه و مدرس رشته روابط عمومی در رابطه با نقش روابط عمومی ها در استانداری ها عنوان داشت: روابط عمومی در یک استانداری نه تنها استانداری را پوشش می دهد بلکه تکلیف هدایت و ساماندهی روابط عمومی ادارات را نیز باید برعهده داشته باشد .

وی ادامه داد: چنانچه مدیر روابط عمومی در استانداری قوی باشد می تواند روابط عمومی ها را در ادارات دیگر نیز به تکاپو وا دارد .

ملاشاهی بیان داشت: یک روابط عمومی قوی در این حوزه باید بتواند به کمک همکاران خود در دیگر دستگاه ها چشم انداز بسیار خوبی را برای رسانه ها ایجاد کند که این به عنوان بزرگترین آسیب در استانداری ها به شمار می رود که بخشی به سطح کلان تر نیز بر می گردد.

وی ابراز داشت : البته یک روابط عمومی قوی در استانداری نیز باید بتواند با همه رسانه ها تعامل داشته باشد و اخبار مورد نظر خود را از زبان همه رسانه چه منتقد و چه غیر منتقد و به دور از سیاست ها منتشر کند.

در شرایطی که ارتباطات حرف اول را در دنیای مدرن امروزی می زند مدیران دولت دهم باید این نکته را توجه داشته باشند که روابط عمومی به نوعی قلب یک ارگان است که در درجه اول هماهنگ کننده درون سازمانی است در سپس با برقراری ارتباط با دنیای بیرون از آن سازمان ضمن معرفی عملکرد سازمان به نوعی رابط بین مردم، رسانه ها و سازمان است.

لذا انتخاب یک مدیر کارآمد، با تجربه و از همه مهمتر با دانش فنی برای یک روابط عمومی علاوه بر بهبود کیفیت فعالیت های یک سازمان با اطلاع رسانی دقیق و شفاف عملکرد سازمان در کنار تعامل مناسب با سازمان کمک بزرگی برای پیشرفت آن سازمان خواهد بود.