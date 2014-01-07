حضور گدایان در میادین اصلی ورامین/ زنان و کودکان طعمه سودجویان

به گزارش خبرنگار مهر، تکدی گری یکی از معضلات و ناهنجاری های اجتماعی است که سالهاست گریبان جامعه ایرانی را گرفته و فقط مختص به منطقه و شهر خاصی نمی شود، بلکه در سراسر کشور، این تکدی گران به وسیله تشکیل شبکه های زنجیره ای، طعمه ای برای رسیدن برخی سودجویان به مقاصد شوم خود شده اند.

اگر تا چند سال گذشته پشت چراغ قرمز خیابانهای تهران صحنه جولان تکدی گران بود، امروز علاوه بر پایتخت، اطراف تهران نیز به صحنه حضور این افراد بدل شده است که با حضور در میادین و معابر اصلی شهر، ناهنجاری های اجتماعی فراوانی را به وجود آورده اند.

درآمد هنگفت برخی افراد سودجو از راه تکدی گری

میدان امام خمینی(ره) به عنوان مرکز اصلی حضور تکدی گران در ورامین به حساب می آید که اگر چه ناجا با کمک دستگاه های اجرایی سعی در برخورد با این افراد را دارند، اما همچنان شاهد حضور زنان و کودکان به منظور گدایی از مردم در خیابانهای ورامین هستیم.

بر اساس روایات و عقاید مسلمانان، هرکس به مسلمانی کمک کرده و گره ای از مشکلات وی را باز کند، قطعا دارای اجری عظیم در پیشگاه الهی خواهد بود اما برخی افراد سودجو با استفاده از احساسات پاک مردم ایران و اجیر کردن زنان و کودکان معصوم، درآمدهای هنگفتی را به جیب می زنند.

در حالی که بسیاری از کارمندان و کارگران در روز درآمدی زیر 30 هزار تومان را دریافت می کنند، برخی گدایان شهر ورامین در روز درآمدی بین 50 تا 100 هزار تومان را کسب کرده و آن را در اختیار صاحبان کار خود قرار می دهند.

بر اساس تحقیقات و جستجوی خبرنگار مهر در سطح شهر و میدان امام خمینی(ره)، صبح زود ماشین هایی از تهران، زنان و کودکان را در ورامین پیاده کرده و با جانمایی مکان های مختلف، آنان را ترغیب به گدایی در شهر می کنند.

همین افراد سودجو ساعات پایانی شب بار دیگر در میادین ورامین حاضر شده و با جمع آوری پول ها و کمک های مردمی از زنان و کودکان، آنان را سوار بر ماشین کرده و به مکان های نامعلومی می برد که خبرنگار مهر یکی از صحنه های دریافت پول فقیران توسط مردان سودجو را به عینه مشاهده کرده است.

رواج پدیده تکدی گری در جامعه

قانون مجازات اسلامی در زمینه برخورد با تکدی گران تصمیمات محکم و قاطعی را بیان داشته است و از طرفی نیز دستگاههای انتظامی و قضایی نیز از برخورد جدی با این افراد سخن می گویند اما در عمل هر روز شاهد رواج بیشتر این پدیده ناهنجار اجتماعی هستیم.

ماده 712 قانون مجازات اسلامی به صراحت تکدی گری را یک جرم تلقی می کند و می گوید که هرکس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش یا ولگردی کند به حبس از یک تا سه‌ماه‌ محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی به دست آورده است مصادره خواهد شد و در ماده 713 قانون نیز کسی که از کودکان در این جهت استفاده کند بزهکار دانسته خواهد شد.

حضور گدایان سیار در ورامین

در اواخر سال گذشته بود که موجی از گدایان پاکستانی و هندی به شهر ورامین گسیل پیدا کرده بودند و با حضور در خیابان، اماکن مذهبی و مغازه ها به گدایی از مردم مشغول شده بودند که با اعتراض و اعلام نارضایتی مردم و ورود قاطعانه پلیس، این افراد از سطح شهر جمع آوری شدند و دیگر از آنان اثری در ورامین یافت نشد.

اکنون آنچه در ورامین به پدیده ای عادی و رایج تبدیل شده، حضور گدایان متعدد و سیار است که مکان مشخص و ثابتی ندارند، بلکه با تردد در خیابان و اماکن شلوغ و پر رفت و آمد شهر، از مردم کمک می خواهند که در این زمینه اقدام شایسته و موثری صورت نگرفته است.

از طرف دیگر استفاده از زنان و کودکان برای گدایی باعث ایجاد هنجارهای اخلاقی دیگری نیز در شهر می شود که نیازمند توجه جدی مسئولان و مدیران مربوطه است. افراد سودجو به دلیل اینکه مردم ایران احساساتی و دارای عاطفه هستند، سعی دارند تا از زنان و کودکان معصوم برای رسیدن به مقاصد خود بهره ببرند که در این کار نیز موفق بوده اند.

فرهنگ سازی رسانه ملی، مطبوعات و کارشناسان حوزه اجتماعی در مورد عدم توجه به باندهای موجود گدایی نیز باعث از رونق افتادن کاسبی این افراد نشده است و هر روز بر میزان درآمد و حوزه کاری آنان افزوده می شود.

تقسیم نقاط مختلف شهر توسط گدایان

جالب ترین نکته آن است که گدایان شهر را بین خود تقسیم کرده اند و هر کدام محدوده و مکان خاصی را برای تکدی گری برگزیده اند و به راحتی هم اجازه حضور افراد دیگر را در حوزه استحفاظی خود نمی دهند. البته نباید از این نکته غافل شد که افراد نیازمند و مستمند در کشور وجود دارند اما هیچگاه این افراد به صورت علنی در معابر و خیابان های شهر حاضر نشده و به گدایی نمی پردازند.

باید توجه داشت که فقر به معنای توزیع ناعادلانه ثروت در جامعه، فشار اقتصادی غیرقابل تحملی را به بعضی گروه‌های اجتماعی وارد می‌کند و ناتوانی نهادهای دولتی و ذی‌ربط برای زیر پوشش قرار دادن این افرادی که شغلی ندارند و فقیر هستند منجر به روی آوردن آنها به انواع آسیب‌های اجتماعی و تکدی گری می شود.

یکی از کارشناسان حوزه اجتماعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برخورد با متکدیان غیربومی باید در اولویت قرار بگیرد، چون این افراد تعمدا و با سوء استفاده از احساسات مردم اقدام به تکدی گری می کنند.

سید علی حسینی افزود: افراد تکدی گر شامل نیازمندان واقعی، تکدی گران حرفه ای و کودکان کار و خیابانی هستند که برخورد با هر یک شیوه خاص خود را می طلبد.

وی ادامه داد: افراد واقعا فقیر باید تحت پوشش بهزیستی یا کمیته امداد قرار گیرند، اما لازم است با متکدیان حرفه ای برخورد قضایی شود.

حسینی اضافه کرد: اغلب این متکدیان از حوزه شهر تهران و شهرهای غرب استان تهران به این منطقه هجوم آورده اند که در صورت شناسایی و جمع آوری مجدد باید به نیروی انتظامی و مراجع قضایی معرفی شوند.

ساماندهی تکدی گران و کودکان خیابانی وظیفه بهزیستی نیست

همایون هاشمی رییس سازمان بهزیستی کشور چندی پیش در گفتگو با یکی از خبرگزاری ها با اشاره به اینکه ساماندهی کودکان کار و خیابانی به هیچ عنوان وظیفه بهزیستی نیست، گفت: سازمان در این خصوص بودجه و اعتبار ندارد و مسئول اصلی ساماندهی، شهرداری است.

وی اظهار داشت: بهزیستی در چند سال اخیر بیش از وظایفش در حوزه ساماندهی کودکان خیابانی وارد شده است.

هاشمی ادامه داد: بر اساس قوانین و مقررات، شهرداری مسئول ساماندهی کودکان کار و خیابانی است و در این بخش هیچ اعتباری به سازمان بهزیستی پرداخت نمی‌شود.

مکان مشخصی برای اسکان گدایان در ورامین وجود ندارد

شهردار ورامین به عنوان متولی جمع آوری گدایان در شهر نیز در این باره و در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس قانون، شهرداری باید متکدیان را از سطح شهر جمع آوری و برای ساماندهی تحویل بهزیستی دهد.

علی حیدریان افزود: برای برخورد با این معضل باید اداره بهزیستی، نیروی انتظامی و سایر ارگان ها و نهادهای مسئول در کنار شهرداری قرار بگیرند تا بتوان عملکرد بهتری در این زمینه داشت.

وی تأکید کرد: شهرداری مکان خاصی را برای اسکان گدایان ندارد تا پس از جمع آوری، آنان را به مکان های خاصی منتقل کند و در این زمینه نیازمند هماهنگی جدی و بیشتر مسئولان هستیم.

حضور نهادهای اجتماعی نظیر بهزیستی در کنار قاطعیت نیروی انتظامی و مقام های قضایی می تواند در مقابله با این پدیده شوم قدم های موثری را بردارد اما باید توجه داشت که فرهنگ سازی درباره پدیده تکدی گری نیز جایگاه مهمی در حل این موضوع ایفا می کند.