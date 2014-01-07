بارش برف بی سابقه مردم کرمان را غافلگیر کرد/ ستاد بحران کرمان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، بارش برف شدید در بامداد امروز کرمانیها را شگفت زده کرده است، بارش برف هم اکنون نیز در کرمان ادامه دارد و شدت بارش به حدی است که صبح امروز دستور تشکیل ستاد بحران در کرمان صادر شده است.

طبق اعلام استانداری کرمان سحرگاه امروز ستاد بحران در همه شهرستانهای کرمان برگزار شده است و ادارات هم با چند ساعت تاخیر آغاز می شوند.

همه پروازهای فرودگاه کرمان لغو شده است، اکثر راههای روستایی بسته شده و تلاش برای راهگیایی راهها ادامه دارد.

پلیس راه به مردم توصیه می کند که از عبور و مرور در جاده های خودداری کنند و راه کرمان - رابر بسته شده است.

مدارس در تمام مقاطع تعطیل شده است و برخی امتحانات دانشگاهها نیز لغو شده است.

ارتفاع برف در سطح شهر کرمان به 10 سانتیمتر می رسد و گفته می شود برخی از روستاها در محاصره برف قرار دارد.

به دلیل عدم سرویس دهی مناسب حمل و نقل شهری با اخلال رو برو شده است و امکان عبور خودرو در ساعتهای ابتدایی روز در خیابانهای شهر به سختی انجام می شود.

امتحانات دانشگاههای باهنر، آزاد کرمان و دانشگاههای زرند و موسسات آموزش عالی نیز لغو شده است.

بارش برف در اکثر جاده های استان کرمان نیز در حال انجام است و عبور و مرور بدون زنجیر چرخ امکان پذیر نیست.

شب گذشته نیز در بخش ساردوئیه در جنوب استان کرمان 5 نفر از محاصره برف نجات یافتند.

هلال احمر نیز اکیپ های امدادی را در مناطق مختلف استان کرمان مستقر کرده است.

شرکت گاز نیز به دلیل شدت زیاد سرمای هوا از مردم خواسته است که در مصرف گاز نهایت صرفه جویی را انجام دهند.