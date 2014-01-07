سرهنگ دوم جواد علما در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقه تیر اندازی با تفنگ بادی ویژه بانوان فعال در رسانه های خراسان رضوی به مناسبت فرا رسیدن سالروز شهادت خبرنگار بسیجی غلامرضا رهبر روز پنج شنبه 19 دی ماه در مشهد برگزار می شود.

وی با بیان اینکه هشت گروه در این مسابقه حضور خواهند داشت اظهار کرد: علاوه‌بر بانوان فعال در خبرگزاری‌ها، روزنامه‌ها و صدا و سیمای مرکز خراسان رضوی دانشجویان دانشکده خبرنگاران و دانشکده خبر مشهد نیز در این مسابقه یک روزه حضور خواهند داشت.

سرهنگ علما بیان کرد: در هر کدام از گروه‌های هشت گانه 10 نفر و در مجموع 80 نفر از بانوان رسانه‌های استان پس از فراگرفتن آموزش فشرده تیراندازی، در محیطی کاملا دوستانه و با نشاط در این مسابقه به رقابت خواهند پرداخت.

وی همچنین به دیدار فعالان رسانه با آیت الله علم الهدی امام جمعه مشهد در روز 21 دی ماه سال جاری اشاره و اظهار کرد: فعالان بسیجی رسانه‌های استان روز شنبه 21 دی ماه به منظور دیدار با امام جمعه مشهد در دفتر ایشان حضور خواهند یافت.

فرمانده بسیج رسانه خراسان رضوی همچنین به برنامه ریزی به منظور برگزاری یک همایش با حضور اساتید رسانه اشاره کرد و گفت: فعالان رسانه‌های استان در این همایش ضمن دیدار با یکدیگر با برخی از مسائل روز رسانه آشنا خواهند شد.

وی همچنین از رونمایی از سایت بسیج رسانه خراسان رضوی خبر داد و ابراز کرد: سایت "مبصر" روز شنبه 21 دی ماه طی مراسمی رونمایی خواهد شد.