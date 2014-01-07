به ورامین علاقه مند هستم/ همواره خود را مدیون مردم ورامین می دانم

مصطفی کارخانه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بنده به ورامین علاقه مند بوده و هستم و در زمان شکل گیری تیم متین ورامین نیز تمام تلاشم را برای تشکیل یک تیم منسجم انجام دادم.

سرمربی پیشین متین ورامین افزود: با توجه به اینکه در سال گذشته متین ورامین برای اولین بار قصد حضور در لیگ برتر والیبال را داشت و از بنده نیز تقاضای همکاری شده بود، با تمام توان در خدمت این تیم قرار گرفتم.

وی ادامه داد: تیم فصل گذشته متین ورامین در مدت کمی بسته شد ولی خوشبختانه بازیکنان این تیم شرائط را درک کرده و با تمام توان به تمرین پرداختند و در مسابقات لیگ نیز فراتر از حد انتظار ظاهر شدند به طوری که تعجب همه کارشناسان برانگیخته شد و در اولین حضور در مسابقات لیگ برتر، متین ورامین به فینال مسابقات راه پیدا کرد که با اختلاف اندکی به مقام نائب قهرمانی دست یافت.

کارخانه اضافه کرد: بنده همواره خود را مدیون مردم ورامین می دانم و معتقد هستم که به هرجا که رسیده ام، از همین شهر و دیار بوده است و هیچگاه لطف مردم ورامین که در فصل گذشته همواره در کنان من و تیم متین بودند را فراموش نخواهم کرد.

وی عنوان کرد: افتخار می‌کنم از منطقه ورامین که سرشار از استعداد است به والیبال کشور معرفی شدم و البته امثال بنده در سطح منطقه زیاد هستند که می‌توانند در بارور شدن ورزش شهرستان نقش بسزایی را ایفا کنند.

سرمربی صدرنشین لیگ برتر والیبال با انتقاد از صحبت های مطرح شده در رسانه ملی مبنی بر بی توجهی وی به ورامین بیان داشت: متین ورامین را تیم خود می دانم و پس از اتمام مسابقات فصل گذشته بارها پیگیری کردم اما گفته شد که در این فصل متین ورامین قصد شرکت ندارد و سپس راهی تیم باریج اسانس شدم اما در روزهای پایانی مانده به مسابقات شاهد تشکیل مجدد تیم متین ورامین بودم که دیگر نمی توانستم بازگردم، زیرا باید در ورزش حرفه ای برخورد کرده و احساسات را کنار بگذاریم.

گفتنی مصطفی کارخانه در فصل گذشته مسابقات لیگ برتر والیبال به عنوان سرمربی تیم متین ورامین به زادگاه خود بازگشت و با حمایت مردم و مسئولان شهرستان توانست در اولین حضور تیم متین در لیگ برتر والیبال و در مقابل تحسین تمام اهالی و کارشناسان والیبال به مقام نائب قهرمانی برسد و لقب مصطفی امپراتور از سوی تماشاگران ورامینی به این مربی با اخلاق اعطا شد.

در فصل جدید لیگ برتر نیز تماشاگران ورامینی علاقه داشتند تا مصطفی کارخانه همچنان در رأس کادر فنی تیم متین باقی بماند اما پس از انصراف تیم متین از شرکت در مسابقات، کارخانه با تیم باریج اسانس به توافق رسید و هدایت این تیم را برعهده گرفت.

پس از امضای قرارداد مصطفی کارخانه با باریچ اسانس، با تلاش مسئولین شهرستان ورامین زمینه حضور تیم متین در رقابتهای لیگ برتر والیبال فراهم شد و سرمربی فصل گذشته این تیم به علت عقد قرارداد با تیم باریچ اسانس دیگر نتوانست به سکوی هدایت تیم متین بازگردد.