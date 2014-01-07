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۱۷ دی ۱۳۹۲، ۸:۰۵

حبیبی:

بیشترین میزان بارش در شهربابک روی داده است/ بارش برف در کرمان ادامه دارد

بیشترین میزان بارش در شهربابک روی داده است/ بارش برف در کرمان ادامه دارد

کرمان - خبرگزاری مهر: مسئول مرکز پیش بینی هواشناسی استان کرمان گفت: بارش برف شدید در کرمان تا عصر امروز همچنان ادامه می یابد اما به تدریج از میزان بارندگی کاسته خواهد شد.

حمیده حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: بارندگی برف از شب گذشته بار دیگر در استان کرمان آغاز شده است و بارش در اکثر مناطق استان کرمان به صورت باران و برف ادامه دارد.

وی تصریح کرد: امروز سامانه بارشی در استان کرمان فعال می باشد اما در اواخر  وقت امروز از شدت بارشها کاسته می شود و به تدریج این سامانه استان را ترک خواهد کرد.

حبیبی گفت: بیشترین میزان بارندگی در استان کرمان در شهربابک و بافت گزارش شده است و این میزان بارش برف طی سالهای اخیر در استان کرمان بی سابقه بوده است.

وی گفت: از فردا دمای هوا در کرمان به شدت کاهش خواهد یافت و موجب یخ زدگی گسترده معابر و یخبندان می شود.

وی به کشاورزان و دامداران در خصوص کاهش شدید دما در استان هشدار داد.

کد مطلب 2209337

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