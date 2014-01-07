بیشترین میزان بارش در شهربابک روی داده است/ بارش برف در کرمان ادامه دارد

حمیده حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: بارندگی برف از شب گذشته بار دیگر در استان کرمان آغاز شده است و بارش در اکثر مناطق استان کرمان به صورت باران و برف ادامه دارد.

وی تصریح کرد: امروز سامانه بارشی در استان کرمان فعال می باشد اما در اواخر وقت امروز از شدت بارشها کاسته می شود و به تدریج این سامانه استان را ترک خواهد کرد.

حبیبی گفت: بیشترین میزان بارندگی در استان کرمان در شهربابک و بافت گزارش شده است و این میزان بارش برف طی سالهای اخیر در استان کرمان بی سابقه بوده است.

وی گفت: از فردا دمای هوا در کرمان به شدت کاهش خواهد یافت و موجب یخ زدگی گسترده معابر و یخبندان می شود.

وی به کشاورزان و دامداران در خصوص کاهش شدید دما در استان هشدار داد.