دومین دفتر پیشخوان دولت در نسیم شهر بهارستان راه اندازی شد

به گزرش خبرنگار مهر، رئیس اداره ثبت احوال شهرستان بهارستان عصر دوشنبه در مراسم افتتاح این دفتر اظهار داشت: سازمان ثبت احوال در راستای ارائه خدمتی نو با راه اندازی دفاتر پیشخوان دولت توانست دسترسی آسان و با سهولت مردم را به خدمات دولت را مهیا سازد.

حسین آخوندی افزود: ثبت احوال با هدف سرعت بخشیدن به نوع خدمات دهی خود به مردم چنین طرحی را به مرحله اجرایی رساند تا بتواند پیشتاز تکریم ارباب رجوع باشد.

این مسئول عنوان کرد: با افتتاح و راه‌اندازی این مرکز، از این پس تمامی پروسه تعویض شناسنامه و سایر خدمات ثبت احوالی در این دفاتر صورت می گیرد.

رئیس اداره ثبت احوال بهارستان با اشاره به اینکه این مرکز دومین دفتر دفاتر پیشخوان خدمات دولت در این شهرستان است، یادآور شد: اولین مرکز در شهر گلستان با حضور مدیرکل ثبت احوال استان راه اندازی شد و امروز در نسیم شهر نیز دومین دفتر رسما فعالیت خود را آغاز کرد.

وی ادامه داد: قبل از راه اندازی این مرکز شاید شهروندان بخاطر طی کردن مسافت با مشکلاتی مواجه بودند اما از این به بعد هر شهروند در محل سکونت از خدمات ثبت احوال بهره مند خواهد شد.

آخوندی با اشاره به اینکه واگذاری خدمات ثبت احوال به بخش خصوصی نمونه بارز اجرایی کردن اصل 44 قانون اساسی است، یادآور شد: ارائه خدمات به دستگاه‌های اجرایی دولت از طریق دفاتر پیشخوان و سهولت و دسترسی آسان متقاضیان به خدمات از جمله اهداف راه اندازی این مراکز است.