مدرسه هاکی در مشهد افتتاح شد/ تنها مرکز استعدادیابی خراسان رضوی

محسن سادات اخوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تنها مدرسه هاکی خراسان رضوی در چند روز گذشته راه اندازی شده و تاکنون حدود 25 نوجوان مستعد جذب این مدرسه شده اند.

وی افزود: در سال‌های گذشته مدرسه هاکی در مشهد راه‌اندازی شده بود اما به دلیل برخی مشکلات آن مدرسه تعطیل شد و ما برای مدت نسبتا طولانی از وجود مرکزی برای آموزش هاکی به علاقه مندان به این ورزش محروم بودیم.

دبیر هیئت هاکی خراسان رضوی با بیان اینکه این مدرسه هاکی زیر نظر هیئت هاکی استان و با حضور مربیان خوب هیئت اداره می‌شود تصریح کرد: ما در این مدرسه به منظور پشتوانه سازی برای هاکی استان پذیرای نوجوانان 10 تا 14 ساله هستیم.

وی افزود: نوجوانانی که در مدرسه هاکی استان ثبت نام کرده‌اند علاوه بر دریافت آموزش هاکی هفته‌ای دو جلسه نیز تمرین انجام خواهند داشت.

سادات اخوی گفت: مدرسه هاکی مشهد تنها مکان آموزش هاکی به نوجوانان است که به منظور کشف و استعدادیابی نوجوانان در استان راه اندازی شده که امیدوارم با حمایت های مسئولان بتواند به مکانی برای گسترش هر چه بیشتر ورزش هاکی در استان تبدیل شود.