1400 تن گیاه دارویی در استان سمنان توليد مي شود/ اجرای طرح ساماندهی تولید و فرآوری

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید موسوی عصر دوشنبه در جلسه‌ای که به منظور بررسی راهکارهای توسعه کشت گیاهان دارویی در سالن سازمان جهاد كشاورزي استان سمنان برگزار شد، توضیح داد: برای توسعه کشت گیاهان دارویی در استان الگوی کشت استان برای تولید محصولاتی نظیر گیاهان دارویی با نیاز آبی کمتر، صرفه اقتصادی بیشتر، امکان توسعه در مناطق دیم مد نظر قرار گرفته است.

وی افزود: با بررسی‌های انجام شده، بیش از 320 هزار هکتار از اراضی به ویژه در مناطق دیم کار برای توسعه کشت گیاهان دارویی در استان شناسایی شده است.

شناسايي 130 گونه گياهي در استان سمنان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان خاطرنشان کرد: مدنظر قراردادن زنجیره کاملی از تولید تا عرضه و فراوری و ایجاد اطمینان خاطر در بهره برداران از عوامل مهم و استقبال کشاورزان برای توسعه کشت گیاهان دارویی در استان است.

موسوي گفت: در استان سمنان، 130 گونه گیاهان دارویی شناسایی و طرح‏های خوبی برای تجاری‏سازی آن انجام شده است.

وي از اجرا شدن طرح ساماندهی تولید و فرآوری گیاهان دارویی برای نخستین بار در این استان خبر داد و گفت: ساماندهی فرآیند تولید، فرآوری و بازاریابی و بازار رسانی گیاهان دارویی از جمله اهداف این طرح است.

اجرای طرح ساماندهی تولید و فرآوری گیاهان دارویی برای اولین بار در استان سمنان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان دستیابی به الگوی ساختاری مؤثر و کاربردی برای ساماندهی فرآیند تولید، فرآوری و بازاریابی و بازار رسانی گیاهان دارویی را از جمله اهداف این سازمان ذکر کرد و گفت: در این راستا طرح ساماندهی تولید و فرآوری گیاهان دارویی با مشارکت مراکز تحقیقاتی برای اولین بار در استان سمنان اجرا شد.

موسوي به دیگر موارد اهداف اجرای این طرح اشاره داشت و افزود: جلب مشارکت تولید کنندگان، دستگاه های ذیربط اجرایی و نظارتی، صنف و تشکلهای تخصصی، اتحادیه های روستایی و عشایری در برنامه ریزی، اجرا و نظارت، تلاش برای تحقق فرآیند خرید نقدی و مستقیم از تولید کنندگان توسط واحدهای فرآوری با قیمت مناسب (تأمین منفعت تولید کنندگان)، تلاش برای ایجاد شبکه فرآیند تولید، فرآوری و عرضه (در قالب بسته بندی مناسب و برند مخصوص)، از اهداف دیگر این طرح است.

وي یادآور شد: 12 ماده قانونی برای اجرای طرح ساماندهی تولید و فرآوری گیاهان دارویی در استان سمنان در نظر گرفته شد که شامل اشخاص حقیقی و حقوقی می شود.

موسوي اظهار داشت: در ماده 8 اجرای این طرح که شامل اشخاص حقیقی و حقوقی می شود آورده شد که "افراد می توانند درخواست های مرتبط با برداشت گیاهان دارویی (بهره برداری از عرصه های مرتعی) را به مدیریت جهادکشاورزی شهرستان مربوطه ارائه و پس از تکمیل پرونده در اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان و تصویب در ستاد اجرایی شهرستان برای صدور پروانه تأسیس به سازمان مهندسی کشاورزی، امور دام و منابع طبیعی و آبخیزداری ارسال کنند."

رونق قابل توجه گیاهان دارویی در بازار ایران

رئیس انجمن گیاهان دارویی ایران نیز در ادامه این نشست با تاکید بر اینکه بازار ایران در زمینه گیاهان دارویی بسیار پر رونق است، گفت: ایران کشوری مرجع در تولید گیاهان دارویی ارگانیک به شمار مي رود.

محمد باقر رضایی افزود: امروزه به دلیل تخریب منابع طبیعی و محیط زیست، زیستگاه طبیعی گیاهان دارویی کاهش یافته که دلیلی برای از رونق افتادن بازار جهانی ایران در زمینه گیاهان دارویی است.

وی اظهار داشت: باید به تولید محصولات ارگانیک توجه بیشتری شود تا بتوانیم دوباره به جایگاه خود در بازار جهانی دست یابیم.

سبقت دیگر کشورها از ایران در راستای تولید گیاهان دارویی

رئیس انجمن گیاهان دارویی ايران تأکید کرد: در زمینه تولید گیاهان دارویی سرعت کشورهای دیگر بسیار زیاد است، بنابراین اگر برنامه ریزی اصولی و اجرایی نداشته باشیم بدون شک از دنیا عقب خواهیم ماند.

وي، گفت: فراوری گیاهان دارویی برای بهبود اقتصاد کشور، استاندارد سازی مطابق با معیارهای جهانی و جلوگیری از ورود کالای تقلبی برای عرضه در بازار هدف، افزایش در تنوع و تعداد گیاهان دارویی داخلی، اولویت کاری زراعت دیم و استفاده از اراضی کم بازده دیم و توسعه با هدف صادرات از موارد اساسی و مد نظر انجمن برای کشت توسعه گیاهان دارویی است.

رضایی در خاتمه بیان کرد: انجمن ارائه دهنده کار علمی برای بهره برداران این بخش است که این مهم از طریق برگزاری کارگاه‌های تخصصی در استان‌ها محقق خواهد شد.