سودابه جاوید در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اکثر اعضای تیم استان تهران که در لیگ برتر حضور دارند از ووشوکاران اسلامشهری هستند ولی متاسفانه چون مشکلات مالی فراوان وجود دارد و به دلیل عدم وجود اسپانسر، ورزشکاران این رشته نتوانسته اند در لیگ برتر به نام اسلامشهر حضور پیدا کنند.

مربی بین المللی ووشو افزود: ووشوکاران این شهرستان در پنج سال گذشته برای اولین بار در لیگ برتر حضور یافتند و توانستند به مقام چهارم دست یابند اما بعد از کسب این مقام به دلیل عدم حمایت مسئولان و نداشتن اسپانسر مالی، نتوانستند در لیگ شرکت کنند و جذب تیم های دیگر شدند.

مربی برتر فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد: ورزش ووشو اسلامشهر همیشه در رده قهرمانی صاحب افتخارات زیادی شده که در سال جاری، حمیده برخورد از ووشوشوکاران اسلامشهری در مسابقات کشورهای اسلامی در کشور اندونزی توانست مقام سوم را کسب کند و مرجانه حسین پور در بخش ساندا در کشور چین و در مسابقات جهانی به رتبه سوم دست یافت.

داور بین المللی ووشو، ضمن گلایه از بی توجهی مسئولان نسبت به ورزش ووشو اعلام کرد: در ایران داوران بین المللی وجود دارند که از نظر فنی و دانش روز در سطح جهانی هستند ولی متاسفانه فدراسیون ووشو، داوران را به مسابقات برون مرزی نمی برد و دلیل آن هنوز برای ما روشن نیست.

وی، در خصوص فعالیتهای هیئات ووشو یادآور شد: در سال جاری به مناسبتهای مختلف همچون هفته تربیت بدنی و ماه مبارک رمضان مسابقاتی در همه رده های سنی برگزار شد، در دهه مبارک فجر نیز با توجه به استقبال ووشوکاران، با دعوت از دیگر ووشوکاران استان تهران، مسابقاتی را در همه رده های سنی خواهیم داشت.

در حال حاضر 200 بانو ووشوکار اسلامشهری در شش باشگاه و در رده های مختلف سنی فعالیت می کنند.

گفتنی است، احداث خانه ووشو، یکی از درخواست های اصلی ووشوکاران اسلامشهری است که در صورت تحقق این آرزو، گام های بزرگی را در ورزش ووشو شاهد خواهیم بود.